المشهد اليمني الأول| صنعاء

التقى وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء محمد فرحات، حيث سلمه رسالة الى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وفي اللقاء الذي جمع بينهما سلم وزير الخارجية اليمني القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى اليمن، اليوم الاثين، رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، تتعلق بآخر مستجدات الوضع على الساحة اليمنية والمتمثلة بالتحركات العسكرية الامريكية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والاعتداءات التي تقوم بها قوات التحالف العدوان السعودي في المناطق الغربية الساحلية اليمنية. وخلال اللقاء قال الوزير شرف ” إن اليمن على ادراك تام بالمخططات التي تستهدف جر المنطقة إلى مزيد من الصراع وتصعيد العدوان وانه وفي الوقت الذي تمد حكومة الإنقاذ الوطني يدها للسلام الذي يفضي إلى انهاء العدوان السعودي ، ورفع الحصار واستئناف التسوية السياسية السلمية فإنها على استعداد للدفاع عن البلاد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”. وجدد وزير الخارجية التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب والنأي بالمنطقة عن أي صراع دولي . من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الايرانية في اليمن على موقف إيران الداعي إلى الحل السلمي في اليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وبما يحفظ أمن البلاد واستقرارها .

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