زعيم القاعدة باليمن يفجر مفاجأة مدوية حول “أبو بكر البغدادي” !!

وفي تسجيل صوتي نشره موقع “الملاحم” التابع للتنظيم، بعنوان “هذا ما وعدنا الله ورسوله” قال الريمي إن ترامب، الذي وصفه بأحمق البيت الأبيض، تلقى “صفعة” مؤلمة في أول مشوار له باليمن ولم يستفد من خسائر الأميركيين السابقة في أفغانستان والصومال واليمن، بحسب تعبيره.

وأشار الريمي إلى أن الإنزال الأمريكي بدأ منتصف الليل يسانده الطيران واستمر لساعات وادعى مقتل وجُرح العشرات من الأميركيين وإسقاط طائرتين حربيتين، مضيفا أنه عند انسحاب الأميركيين قاموا بسحب جثث القتلى من الجنود وحطموا طائراتهم التي أسقطت حتى لا يبقى لها أثر.

وأعترف الريمي إن عملية الإنزال خلّفت 14 قتيلا من الرجال و11 طفلاً وامرأة، نافياً مقتل القيادي في التنظيم عبدالاله الذهب ومؤكداً مقتل شقيقيه عبد الرؤوف وسلطان الذهب، إضافة إلى أبو بكر البغدادي وابنه “جنين” الذي أصيب وتوفي لاحقا، وأبو برزان القيفي ووالده وعبدالله أحمد الزوبة وأبو نوح القيفي وعمه، وحمزة السوداني، ومقداد التمتي، وحنين الصنعاني، وأبو عبدالله الصنعاني، وسيف الجوفي، وأبو الليث الصنعاني، وأغلبهم قادة في تنظيم القاعدة.

وقال الريمي إن من ضحايا النساء أروى البغدادي زوجة أبو الوليد الحضرمي، وعائلة مبخوت العامري، فيما قُتل من التنظيم أحمد ابن عبدالاله الذهب، وابن أخت الشيخ عبدالاله الذهب، وابنتا أنور العولقي وفهد القيفي، و3 من أبناء أبو عبدالله الحضرمي وأسامة الشريف مرسل العكمة.