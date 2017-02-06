عاااااااجل .. شاهد بركان2 للمرة الأولى يخرج للعلن

المشهد اليمني الأول| خاص

فاجئت القوة الصاروخية العالم، قبل قليل، بعدم الكشف عن المدى للصاروخ الباليستي الجديد الذي ضرب العاصمة السعودية الرياض، حيث تركت ذلك للميدان .