المشهد اليمني الأول| خاص
عاااااااجل .. شاهد بركان2 للمرة الأولى يخرج للعلن
فاجئت القوة الصاروخية العالم، قبل قليل، بعدم الكشف عن المدى للصاروخ الباليستي الجديد الذي ضرب العاصمة السعودية الرياض، حيث تركت ذلك للميدان .
فيما أعنلت عن نوع الصاروخ وقدمت بعض المعطيات المتعلقة بالصاروخ .
نص البيان
بعد نجاح التجربة الصاروخية الأخيرة بما حققته بعون الله من إنجاز “معادلة ردعية” تمثلت عمليا بوضع عاصمة النظام السعودي العدواني الرياض تحت مرمى صواريخنا.
تعلن القوة الصاروخية اليمنية أسم الصاروخ وتقدم بعض المعطيات وتترك تفاصيل المعلومات عن المدى وباقي المميزات للميدان.
حيث المكان والأنجع والأنفع للرد على استمرار العدوان والحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي.
الصاروخ: بركان 2
صاروخ باليستي بعيد المدى مطور من صاروخ بركان 1 والمطور بدوره عن سكود.
تم تطويره بفضل الله في مركز الأبحاث والتطوير التابع للقوة الصاروخية اليمنية، وبخبرات وطنية بحتة.