المشهد اليمني الأول| متابعات
أكد عدد من الناشطين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط صاروخ باليستي قرب قاعدة عسكرية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد إعلان القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية إطلاق تجربة صاروخية لصاروخ باليستي يمني بعيد المدى على هدف عسكري في الرياض.
وافاد عدد من المغردين السعودين بأنهم سمعوا دوي انفجار كبير في محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض السعودية وتبعد عنها 40 كيلو متراً.
والمزاحمية هي مدينة تقع غرب الرياض على طريق الرياض- الطائف على بعد 40 كم من مدينة الرياض ويتبعها عدد من المراكز والقرى والهجر.
ويحدها من الشمال محافظة ضرما ومن الجنوب محافظة الحريق ومن الشرق مدينة الرياض وقصور آل مقبل ومحافظة الخرج ومن الغرب محافظة القويعية.تبلغ مساحتها 10000 كلم2 ـ ويبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة.
وقال ناشط سعودي يطلق على نفسه اسم “مهتم في موقع تويتر ويحظى بكثير من المتابعين كتب في صفحته تغريدة تقول “قبل قليل صوت انفجار قوي جداً في #المزاحمية ! والله يديم الآمن”.
كذلك أكد مغردون سعوديون في موقع تويتر سماعهم للانفجار في منطقة المذكورة مشيرين الى أن الانفجار ناجم عن صاورخ يمني استهدف الرياض.