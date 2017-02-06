المشهد اليمني الأول| طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان اليمن يدافع عن نفسه وليس بحاجة الى مساعداتنا، مشددا القول على ان ايران لا تتدخل في شؤون اليمن ابدا ولم تزود المجاهدين اليمنيين بالسلاح.