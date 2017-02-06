المشهد اليمني الأول| طهران
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان اليمن يدافع عن نفسه وليس بحاجة الى مساعداتنا، مشددا القول على ان ايران لا تتدخل في شؤون اليمن ابدا ولم تزود المجاهدين اليمنيين بالسلاح.
وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، اشار قاسمي الى الحرب العدوانية المفروضة من قبل السعودية ضد اليمن وقال، ان اليمنيين يستخدمون امكانياتهم وهم ليسوا بحاجة الى مساعداتنا او الاخرين.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية مزاعم تدخل ايران في شؤون اليمن بانها واهية واضاف، ليس لنا اي تدخل في شؤون اليمن ولم نزود المجاهدين اليمنيين باي سلاح، والذين على اطلاع بتاريخ اليمن يعلمون بانه كان فيما مضى بشطريه يمتلك اسلحة متطورة وامكانيات صاروخية جيدة جدا وهي الان تحت تصرف الشعب اليمني والمجموعات اليمنية.
واضاف، ان اي اتهام موجه لايران بهذا الصدد انما هو اتهام مزعوم ونحن نفنده بصراحة وقوة.
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