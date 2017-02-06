المشهد اليمني الأول| فيديوهات

بالفيديو والصور … لحظة إطلاق الصاروخ الجبار “بركان2” الباليستي المرعب على الرياض

وزع الإعلام الحربي، مشاهد لعملية إطلاق الصاروخ الباليستي الجديد، بركان2 والذي تم ترك معلومات مداه كعنصر مفاجئة في الميدان .

وهنا صور ومشاهد بجودة عالية لعملية الإطلاق

يأتي ذلك بعد أن كشفت القوة الصاروخية اليمنية مساء اليوم الاثنين، أن الصاروخ الباليستي بعيد المدى الذي استهدف قاعدة عسكرية سعودية في منطقة المزاحمية غرب الرياض، صاروخ بركان_2.

وأوضحت القوة الصاروخية في بيان صادر عنها، أن الصاروخ بركان 2 صاروخ باليستي بعيد المدى مطور من صاروخ بركان 1 المطور بدوره من صاروخ سكود.

وأشارت إلى أن بركان 2 تم تطويره في مركز الأبحاث والتطوير التابع للقوة الصاروخية اليمنية وبخبرات وطنية بحته.

وفيما يلي نص البيان:

بعد نجاح التجربة الصاروخية الأخيرة بما حققته بعون الله من إنجاز “معادلة ردعية” تمثلت عمليا بوضع عاصمة النظام السعودي العدواني الرياض تحت مرمى صواريخنا، تعلن القوة الصاروخية اليمنية أسم الصاروخ وتقدم بعض المعطيات وتترك تفاصيل المعلومات عن المدى وباقي المميزات للميدان، حيث المكان والأنجع والأنفع للرد على استمرار العدوان والحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

الصاروخ: بركان 2

صاروخ باليستي بعيد المدى مطور من صاروخ بركان 1 والمطور بدوره عن سكود.

تم تطويره بفضل الله في مركز الأبحاث والتطوير التابع للقوة الصاروخية اليمنية، وبخبرات وطنية بحتة.

بالفيديو… صاروخ “بركان2″ الباليستي اليمني المرعب .. وعنصر المفاجئة في المدى “مفتوح”

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات