عاجل.. ضربة باليستية ساحقة للمرتزقة وألسنة اللهب تتصاعد من معسكر تداوين في مأرب جراء الضربة

المشهد اليمني الأول| خاص

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء 7 فبراير/ شباط 2017م، صاروخ باليستي، إستهدف معسكر تداوين في محافظة مأرب .

وأكد مصدر عسكري أن الصاروخ حقق هدفه بدقة عالية، مخلفاً خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، نتيجة إنفجاره بالمكان المكتظ بالتعزيزات.

كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد وخزيل من الإنفجارات تعصف بالمكان والكثير من سيارات الاسعاف.

المصدر أكد أن الصاروخ تسبب بحالة هلع وخوف كبيرة سيطرت على معسكر المرتزقة جراء الضربة التي تلقونها .



فيما حلقت طائرات العدوان على مقربة من المعسكر نتيجة الدمار الهائل الذي أحدثه .

بدوره شن طيران العدوان غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب .

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