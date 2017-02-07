خطير للغاية .. الكعبة المشرفة تدخل خط المواجهة “بالفيديو “

المشهد اليمني الأول | متابعات

رأى مراقبون ان تداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو لأمن الحرمين الشريفين وهو يلقى القبض على شخص يعتقد أنه مختل عقليا حاول حرق الكعبة المشرفة عن طريق سكب بنزين وإشعال النار بها ماهي الا احد محاولات الأعلام السعودي المعادي لحرف أنظار العالم عن انتصارات الجيش واللجان الشعبية اليمنية

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احتل وسم «#القبض_على_شخص_حاول_حرق_الكعبة» على «تويتر» مرتبة متقدمة في السعودية.

ومن جانبه، قال مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يشارك في ضبط الجاني الذي حاول إحراق الكعبة، أن الجاني كان يطلق عبارات تكفيرية في أثناء قيامه بجريمته، وفقا لـ«سبق».

وأوضح المواطن «غازي درويش»؛ «في أثناء طوافي في الشوط الرابع عند الساعة 11:40، البارحة، لاحظت الشخص يقوم بتفريغ قارورة بنزين على ستار الكعبة بالقرب من الركن اليماني».

وتابع «على الفور قمت بالإمساك به وإطلاق صيحات إلى من حولي؛ حيث قاموا على الفور بإحباط عمليته، وتدخلت على الفور الجهات الأمنية وقبضت عليه».

وحتى الآن لم تصدر أي تعليقات على الحادث من الجهات الأمنية.