المشهد اليمني الأول| فيديوهات

استهداف العدوان السعودي الأمريكي مزرعة المواطن “العزي يعقوب” غرب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة نجم عنها تدمير الطاقة الشمسية الخاصة بالمزرعة وموت المواشي .

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