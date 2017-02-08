الرئيسية الأخبار المحلية تحالف العدوان يستهدف مزرعة المواطن العزي يعقوب في مديرية التحيتا الحديدة الأخبار المحلية تحالف العدوان يستهدف مزرعة المواطن العزي يعقوب في مديرية التحيتا الحديدة بواسطة محرر المشهد - 08/02/2017 186 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات استهداف العدوان السعودي الأمريكي مزرعة المواطن “العزي يعقوب” غرب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة نجم عنها تدمير الطاقة الشمسية الخاصة بالمزرعة وموت المواشي . شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب وقفة احتجاجية للصيادين في الحديدة تنديداً بجرائم العدوان السعودي الأمريكي البشعة بحقهم تعرف عن قرب على الصاروخ الباليستي الذي دك هدف عسكري في الرياض (بركان2) – HD تحالف العدوان يثبت فشله الذريع في الجوف بعد انزاله منشورات تهديد ووعيد لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد