ضربة مؤلمة لأزلام العدوان المنافقين في صرواح مأرب ومصرع أبرز قياداتهم بعمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية

المشهد اليمني الأول| مأرب

قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات بارزة اليوم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية بوادب الربيعة بمديرية صرواح بمأرب.

وأكد مصدر عسكري، مصرع قائد الكتيبة الثانية في اللواء 81 التابع لمليشيا المرتزقة العميد علي محسن عبدربه قاسم العزان، وقائد مايسمى بكتيبة الصقور المقدم عبدالملك معصار وقائد سرية يدعى عبدالله الجرافي والقيادي المدعو محمد رفيق المنصوري والقيادي نجم الدين المسوري.

وأشار المصدر إلى أنه تم خلال العملية تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ولقي من كانوا على متنها مصارعهم بمنطقة المخدرة بصرواح.

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