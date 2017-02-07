إشتعلت جبهات الحدود في عسير ونجران وجيزان، بوتيرة متصاعدة، مكبدة العدو السعودي خسائر فادحة في الارواح والعتاد .

المشهد اليمني الأول| خاص

مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الأول، بأن وحدات الجيش واللجان الشعبية، تمكنت من تدمير تحصينات الجيش السعودي في مواقع القرن والدفينة والكرس خلال عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية في جيزان، مخلفة خسائر كبيرة في الارواح والعتاد .. كما تم تدمير مخزن في موقع الشبكة بجيزان ., وتدمير عدد من الآليات في مواقع مختلفة بجيزان .

من جهة أخرى دكت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان، مواقع العدو السعودية في نجزان وجيزان وعسير بصاروخ زلزال1 وصليات من صواريخ الكاتيوشا والتي نالت من من تجمعات الجنود السعوديين في ظهران الجنوب، كما دكت المدفعية منفذ علب، واستهداف موقع العطفة السعودي بعدد من صواريخ الكاتيوشا وقصف موقع الشبكة وتبة عامر بعدد من القذائف المدفعية بعسير .

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات