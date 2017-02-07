المشهد اليمني الأول| طهران
نفى القائد الاسبق لحرس الثورة الايرانية، اللواء محسن رضائي، ان تكون ايران أرسلت اسلحة أو صواريخ الى اليمن، مضيفا ان اليمنيين منذ فترة طويلة وقبل الحرب التي فرضتها عليهم السعودية، كانوا قد حصلوا على عدد كبير من الصواريخ من روسيا.
وفي تصريح له، أشار اللواء رضائي، امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، الى الضربة الصاروخية اليمنية للرياض، وقال: ان استهداف اليمنيين للمواقع السعودية أمر طبيعي، وهذا الاجراء هو كالاجراء الذي كان يقوم به اللبنانيون في مواجهة الصهاينة.
وأضاف: ان الشعوب التي تتعرض للهجوم، بحاجة الى فترة طويلة لتتمكن من الحصول على القدرات اللازمة، واليوم فإن الشعب اليمني يمضي شيئا فشيئا نحو استعادة قدراته، وهو يعمل يوما بعد يوم على زيادة قدراته.
وفي الختام، أردف القائد الاسبق لحرس الثورة الاسلامية الايرانية، انه يقال ان ايران أرسلت الاسلحة والعتاد الى اليمن، ما هو الا اكذوبة، فاليمنيين ومنذ السابق وقبل الحرب التي فرضها عليهم السعوديون، كان لديهم صواريخ، فهم حصلوا سابقا على عدد كبير من الصواريخ من روسيا.
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