المشهد اليمني الأول| طهران

نفى القائد الاسبق لحرس الثورة الايرانية، اللواء محسن رضائي، ان تكون ايران أرسلت اسلحة أو صواريخ الى اليمن، مضيفا ان اليمنيين منذ فترة طويلة وقبل الحرب التي فرضتها عليهم السعودية، كانوا قد حصلوا على عدد كبير من الصواريخ من روسيا.