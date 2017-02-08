المشهد اليمني الأول| متابعات

نشر موقع مجلة “بلومبيرغ بيزنيس ويك” الأمريكية تحقيقًا صحفيًا في نهاية الأسبوع الماضي، يكشف في تفاصيله كيفية عمل شركات التقنية الإسرائيلية داخل السعودية والإمارات.