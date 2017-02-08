المشهد اليمني الأول| متابعات

تحدّثت العديد من المصادر الإعلاميّة عن عمليات إخلاء جماعية للعديد من القصور الملكية في الرياض وعدد من المدن السعودية خوفا من الصواريخ اليمنية بعيده المدى.

ونقلت الوسائل الإعلاميّة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها “إن أمراء بني سعود غادرو عدد من القصور الملكية في الرياض ورحلو بعائلاتهم الى مناطق غير معروفة “.

وأكدت المصادر ان إخلاء القصور الملكية جاءت بعد إجراء القوة الصاروخية اليمنية تجربة ناجحة بصاروخ باليستي استهدفت قاعدة عسكرية في المزاحمية غرب الرياض محققا هدفه بدقة عالية.

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