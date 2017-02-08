المشهد اليمني الأول| بكين

قدمت الصين احتجاجاً لدى الولايات المتحدة بشأن قائمة عقوبات جديدة وضعتها واشنطن تستهدف إيران وتشمل شركات صينية وأفراداً.

و خلال إفادة صحفية دورية, قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ: إن بكين قدمت احتجاجاً لدى واشنطن وإن مثل هذه العقوبات -وخاصة عندما تضر مصالح طرف ثالث- لا تجدي في تعزيز الثقة المتبادلة, مضيفاً: نعارض دائماً أي عقوبات أحادية الجانب.

وفي السياق قال اثنان من الرؤساء التنفيذيين للشركات الصينية المدرجة في القائمة: إنهم صدروا سلعاً عادية لإيران ولم يظنوا أنهم يرتكبون أي خطأ.

يشار إلى أنه لا يمكن لمن تشملهم العقوبات الدخول إلى النظام المالي الأمريكي أو التعامل مع شركات أمريكية كما أنهم عرضة لعقوبات ثانوية ما يعني أن الشركات الأجنبية والأفراد محظورون من التعامل معهم وإلا فسيكونون عرضة للإدراج في القائمة السوداء الأمريكية.

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