المشهد اليمني الأول| فيديوهات

قدمت نساء مديرية همدان بمحافظة صنعاء قافلة غذائية ومالية رفدا لأبطال الجيش واللجان الشعبية، فيما قـُدمت هدية من أبناء منطقة غضران بني حشيش لأبطال القوة الصاروخية اليمنية.

وفي التفاصيل جادت نساء مديرية همدان بقافلة غذائية متنوعة رافقها مبالغ ماليه إضافة إلى عدد من الحلي والمجوهرات أنفقنها إسناداً لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مختلف الجبهات، وذلك بمناسبة قدوم الذكرى السنوية للشهيد.

أما أبناء منطقة غضران ببني حشيش فقد قدموا ستة رؤوس من الأبقار لأبطال القوة الصاروخية ، شاكرين لهم ومباركين عظيم صنعهم ودكهم لأوكار العدو، مؤكدين وقوفهم ودعمهم بالأموال والأنفس لهؤلاء الرجال.

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