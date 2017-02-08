المشهد اليمني الأول| متابعات

اقدم سعودي على محاولة اشعال النار في نفسه امام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة قبل ان يوقفه رجال الامن، بحسب ما افاد الثلاثاء بيان رسمي اشار الى ان تصرفات الرجل توحي بانه “مريض نفسي”.