المشهد اليمني الأول| خاص

في محاولاته اليائسة لإحداث خروقات في جبهة الساحل الغربي، تلقى العدو وأزلامه المنافقين صفعة جديدة في السواحل الغربية، حيث تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من دحرهم وإلحاق هزيمة مزلزلة بصفوفهم.

مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول أنكسار زحف العدوان وأزلامه المنافقين بإتجاه شرق مديرية المخاء بعد أن تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة .

المصادر بينت أن الزحف إستمر 48 ساعة بمشاركة كثيفة من قبل طيران العدوان الحربي والأباتشي وقصف متواصل من البوارج .

وكشفت المصادر أن طيران العدوان ألقى قنابل محرمة دولياً على مديرية المخاء، خلال الساعات الماضية .

كل تلك التجهيزات إنتهت بهزيمة مزلزلة للعدوان زأزلامه المنافقين، تكبدوا خلالها خسائر كبيرة، أدت لمصرع وجرح العشرات في صفوفهم وتدمير عدد من الآليات.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات