المشهد اليمني الأول| فيديوهات

على أنقاض منزلها المدمر، كاميرا المسيرة تقف أمام وجع آخر الناجين من عائلة الحكمي، الطفلة العنود التي استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي منزل عائلتها قبل أيام في منطقة سنع جنوب العاصمة صنعاء.