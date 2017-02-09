الرئيسية الأخبار المحلية شاهد الطفلة العنود التي أغضبت الشارع اليمني كونها آخر الناجين من عائلة... الأخبار المحلية شاهد الطفلة العنود التي أغضبت الشارع اليمني كونها آخر الناجين من عائلة الحكمي في مجزرة جديدة ترتكبها السعودية بواسطة محرر المشهد - 09/02/2017 491 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات على أنقاض منزلها المدمر، كاميرا المسيرة تقف أمام وجع آخر الناجين من عائلة الحكمي، الطفلة العنود التي استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي منزل عائلتها قبل أيام في منطقة سنع جنوب العاصمة صنعاء. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب استشهاد 3 أطفال في جريمة بشعة ترتكبها النازية السعودية بحق بيت الهمداني في باقم صعدة شاهد الجيش واللجان الشعبية يدكون أوكار المنافقين في التبة السوداء بمنطفة عصيفرة تعز مشاهد من إستهداف الجيش واللجان الشعبية لمواقع المنافقين في منطقه المديهي بتعز لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد