المشهد اليمني الأول| متابعات

قال جيش العدو الإسرائيلي، إن عدة صواريخ سقطت على مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.. وأشار إلى أن منظومة القبة الحديدية تصدت لثلاثة صواريخ فوق المدينة، فيما سقط صاروخ في منطقة مفتوحة.

وقالت مصادر طبية محلية إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات بسبب إصابتهم بحالات هلع.. وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات.

فيما أكد شهود عيان في المدينة أن الانفجارات كانت قوية، وأدت إلى ارتجاج الأرض بقوة في جميع أنحاء المدينة.

ونشر نشطاء فيديو فور سقوط الصواريخ، يظهر انفجارات في أجواء المدينة، يبدو أنها بسبب اصطدام صواريخ القبة الحديدة بالصواريخ التي أطلقت من سيناء.

يذكر أن آخر إطلاق للصواريخ من سيناء على إسرائيل، حدث عام 2014 بعد أسبوع من بدء إسرائيل حربها الأخيرة على قطاع غزة.

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