بعد ساعات من عملية الإغتيال .. قاتل مدير الإصدار الآلي بعدن يسلم نفسه ويكشف السبب

المشهد اليمني الأول| عدن



إستمراراً للفوضى الأمنية التي تعصف الجنوب، وبعد ساعات من تنفيذه عملية إغتيال، سلم قاتل مدير الإصدار الآلي العقيد مختار محمد حسن نفسه للأجهزة الأمنية .

وقال مصدر أمني بشرطة كريتر ان الشخص المتهم بقتل مدير جهاز الاصدار الالي بعدن،سلم نفسه للسلطات .

وأشار المصدر، ان المتهم وهو احد معارف العقيد مختار محمد حسن سلم نفسه للسلطات الامنية.

واوضح المصدر ان القاتل اعترف انه قام باطلاق النار على حسن عقب خلاف بين الطرفين على ملكية ارضية يتنازع الطرفان ملكيتها . وبحسب المصدر فقد باشرت السلطات التحقيق مع القاتل .

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