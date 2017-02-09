المشهد اليمني الأول| فيديوهات

استشهد ثلاثة أطفال بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء، استهدفت منزلاً لأحد المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة.