المشهد اليمني الأول| فيديوهات

استشهد ثلاثة أطفال بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء، استهدفت منزلاً لأحد المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وأدت الغارة العدوانية التي استهدفت بيت الهمداني في باقم بصعدة إلى استشهاد ثلاثة أطفال في حصيلة أولية.

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