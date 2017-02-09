الرئيسية الأخبار المحلية استشهاد 3 أطفال في جريمة بشعة ترتكبها النازية السعودية بحق بيت الهمداني... الأخبار المحلية استشهاد 3 أطفال في جريمة بشعة ترتكبها النازية السعودية بحق بيت الهمداني في باقم صعدة بواسطة محرر المشهد - 09/02/2017 231 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات استشهد ثلاثة أطفال بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء، استهدفت منزلاً لأحد المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأدت الغارة العدوانية التي استهدفت بيت الهمداني في باقم بصعدة إلى استشهاد ثلاثة أطفال في حصيلة أولية. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد الجيش واللجان الشعبية يدكون أوكار المنافقين في التبة السوداء بمنطفة عصيفرة تعز مشاهد من إستهداف الجيش واللجان الشعبية لمواقع المنافقين في منطقه المديهي بتعز مشاهد مزعجة لمحمد بن سلمان من محافظة حجة ! لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد