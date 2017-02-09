الرئيسية الأخبار المحلية مشاهد من إستهداف الجيش واللجان الشعبية لمواقع المنافقين في منطقه المديهي بتعز الأخبار المحلية مشاهد من إستهداف الجيش واللجان الشعبية لمواقع المنافقين في منطقه المديهي بتعز بواسطة محرر المشهد - 09/02/2017 226 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لأستهداف أوكار منافقي العدوان السعودي الأمريكي في منطقة المديهي في محافظة تعز. وتظهر المشاهد صمود وثبات أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية العالية لمواجهة قوى العدوان وأدواته. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب استشهاد 3 أطفال في جريمة بشعة ترتكبها النازية السعودية بحق بيت الهمداني في باقم صعدة شاهد الجيش واللجان الشعبية يدكون أوكار المنافقين في التبة السوداء بمنطفة عصيفرة تعز مشاهد مزعجة لمحمد بن سلمان من محافظة حجة ! لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد