المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لأستهداف أوكار منافقي العدوان السعودي الأمريكي في منطقة المديهي في محافظة تعز.
وتظهر المشاهد صمود وثبات أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية العالية لمواجهة قوى العدوان وأدواته.

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