الرئيسية الأخبار المحلية شاهد الجيش واللجان الشعبية يدكون أوكار المنافقين في التبة السوداء بمنطفة عصيفرة... الأخبار المحلية شاهد الجيش واللجان الشعبية يدكون أوكار المنافقين في التبة السوداء بمنطفة عصيفرة تعز بواسطة محرر المشهد - 09/02/2017 245 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستهداف مواقع منافقي العدوان السعودي الأمريكي في التبة السوداء بمنطقة عصيفرة في محافظة تعز. وتظهر المشاهد جهوزية أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية العالية لمواجهة قوى العدوان وأدواتهم. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب استشهاد 3 أطفال في جريمة بشعة ترتكبها النازية السعودية بحق بيت الهمداني في باقم صعدة مشاهد من إستهداف الجيش واللجان الشعبية لمواقع المنافقين في منطقه المديهي بتعز مشاهد مزعجة لمحمد بن سلمان من محافظة حجة ! لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد