المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستهداف مواقع منافقي العدوان السعودي الأمريكي في التبة السوداء بمنطقة عصيفرة في محافظة تعز.
وتظهر المشاهد جهوزية أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية العالية لمواجهة قوى العدوان وأدواتهم.

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