الرئيسية الأخبار المحلية شاهد كمين محكم بطلقات 12/7 تحرق آلية عسكرية سعودية في موقع السمنة... الأخبار المحلية شاهد كمين محكم بطلقات 12/7 تحرق آلية عسكرية سعودية في موقع السمنة بجيزان المحتلة HD بواسطة محرر المشهد - 09/02/2017 597 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لكمين نفذه أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف آلية عسكرية سعودية في موقع السمنة العسكري في جيزان. حيث تم محاصرة الطقم السعودي وإحراقه بطلقات رشاش عيار 12/7 شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب من هو القائد طه المداني ؟ ولماذا عجز العدو عن معرفة إستشهاده لأكثر من عام ؟! فضيحة مزلزلة 2000 دولار قيمة الجندي السوداني 10 مزايا سرية في نظام آندرويد يجهلها الكثيرون ..”بالصور” لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد