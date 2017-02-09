المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لكمين نفذه أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف آلية عسكرية سعودية في موقع السمنة العسكري في جيزان.
حيث تم محاصرة الطقم السعودي وإحراقه بطلقات رشاش عيار 12/7

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