المشهد اليمني الأول| تعز

أدانت السلطة المحلية بمحافظة تعز بشدة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها طيران وبوارج تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق المواطنين وإستهداف الأحياء السكنية والقرى والمنازل بمدينة ذباب ومديرية المخا.

وأكدت السلطة المحلية بتعز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بتلك المناطق، تؤكد دموية ووحشية العدوان وتجرده من القيم الإنسانية.

وناشدت السلطة المحلية، المجتمع الدولي إستشعار الضمير الإنساني والتدخل لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني.

وحيا البيان الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والشرف لدحر المحتلين والغزاة من تراب الوطن الطاهر.

سبأ

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