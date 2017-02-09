المشهد اليمني الأول| السعودية

أكد رئيس المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” علي الدبيسي أن ما يتعرض له النشطاء في السعودية، “يؤكد أن الدولة مستمرة في استهدافهم الممنهج، ولم ينتهِ انتقامها من نشاطهم الحقوقي عند الحكم عليهم لمدد طويلة، بل إن ما يبدو أن هناك سلسلة من الانتهاكات قد يتعرض لها الحقوقيون في أي لحظة وبأشكال مختلفة”.