المشهد اليمني الأول| متابعات

في ضل مواصلة حزب الإصلاح الحديث عن تهميشه في جبهات القتال واستهداف قياداته واتهام جماعة السلفيين والحزب الناصري باقصائه وتوسيع نطاق سيطرتهم على على حسابه تعود الخلافات أكثر قوة بين حزب الإصلاح والسلفيين في تعز مرة أخرى إلى السطح والعودة إلى لغة التهديد والوعيد مع محاولة كل طرف إثبات حضوره على الأرض لكسب كل فريق دول التحالف إلى صفه .

وفي تطور لافت تجاوزت الخلافات المواجهات الاعلامية بين الفريقين من على وسائل الإعلام ومواقع التواصل خلال الفترة الاخيرة لتمتد إلى الشارع بعد إصرار حزب الإصلاح على إقامة فعالية احتفالية بمناسبة ثورة فبراير والتي يرفضها السلفيين إقامتها بشكل قطعي، الأمر الذي دفع حزب الإصلاح إلى الإصرار أكثر على إقامتها ولإثبات حضوره وشعبيته المشكوك فيها على الحشد بعد المتغيرات الاخيرة بعد سيطرة جماعة ابا العباس على أغلب المدينة ، والتي يسعى من خلال إقامة الفعالية بعث رسالة مفادها أن تنظيم الإخوان مازال قوة مؤثرة على الأرض ومن الصعب على دول التحالف تجاوزه لما يمثله من حضوره شعبي على الساحة في رسالة الى دولة الإمارات التي تدعم السلفيين في مدينة تعز وتمولهم بهدف ثنيها عن مهاجمة الحزب وقياداته .

وتؤكد المؤشرات الميدانية ان الإصلاح مستميت في إقامة فعالية ال 11 من فبراير نكاية بالسلفيين في المقام الأول خاصة مع دخول القيادية الاخوانية توكل كرمان على خط المواجهة وتحديها بشكل مباشر للقيادي السلفي أبو العباس عقب توجيه عناصره لمنع من وصفهم بالإخوان المفلسين من إقامتها مما يعني مزيداً من التصعيد بين الفريقين أمام إصرار كل طرف على موقفه .