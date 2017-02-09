بالأرقام: الميدان اليمني في 40 يوماً منذ 2017م خسائر وهزائم سوداء للغزاة والمرتزقة – تقرير عسكري مفصل لأخدود مرعب إلتهم 3263 جمجمة وسحق 316 دبابة وآلية ونكَّل بآلاف الجرحى

الميدان اليمني في 40 يوماً منذ 2017م خسائر وهزائم سوداء للغزاة والمرتزقة –

المشهد اليمني الأول| خاص – أحمد عايض أحمد

منذ بداية 1 يناير2017 وإلى تاريخ 9 فبراير2017م تكبد الغزاة والمرتزقة خسائر بشرية وآلية فادحة على ايدي اسود الجيش الباسل واللجان الشعبية البطلة في جبهات ميدي وذوباب و باب المندب وجنوب المخاء وتعز المدينة ومحافظة تعز وكرش والبيضاء وشبوة والجوف ونهم وصرواح وجيزان وعسير ونجران والبقع، ولم يحقق الغزاة والمرتزقة اي تقدم عسكري طيلة الاربعين يوما الا في شريط ساحلي بعرض كيلومتر يبدأ من ذوباب الى مشارف مدينة المخا فقط وهو ذيل شاطيء فقط ..

نسرد لكم إجمالي خسائر الغزاة والمرتزقة والارهابيين الموثقة والمؤكدة في كافة الميادين وللتوضيح ان خسائر الغزاة والمرتزقة تتجاوز هذه الارقام بكثير والى التفاصيل:

-اعطاب فرقاطة “702” الحربية والمسماة “المدينة” التابعة للبحرية السعودية. -اسقاط 3طائرات حربيه بدون طيار. -افشال 16 عملية انزال بحري للغزاة والمرتزقة. -مصرع 18 جندي وضابط من مشاة البحرية السعودية. -تدمير 316 دبابه وآلية ومدرعة وطقم عسكري. – مصرع 74 جندي وضابط سعودي في عمليات قنص. – مصرع 247 جندي وضابط سعودي في اكمنة ومواجهات مباشرة منهم 6 برتبة ملازم و11 برتبة نقيب و2 برتبة رائد و2 برتبة عقيد. – جرح المئات من الجنود السعوديين في عمليات صاروخية. – مصرع 13 جندي وضابط اماراتي في معارك مباشره بباب المندب وذوباب وجنوب المخا. – مصرع العشرات من جنود وضباط جنجويد السودان . – مصرع 483 قيادي عسكري وارهابي منهم 11 قائد لواء و18 قائد كتيبه و4 قادة عمليات . -مصرع 2428 مرتزق منهم 973 في 41 عمليه عسكريه خاصه و2133 في عمليتين صاروخيتين باليستين جنوب المخا وباب المندب و38 بنيران صديقه والبقيه في معارك مباشرة. – جرح الالاف من المرتزقه في معارك مباشرة.

إليكم بعض التفاصيل الخبريه حسب وكالة سبأ:

*أعطبت وحدات من الجيش واللجان الشعبية، دبابة أبرامز سعودية وآليتين عسكريتين بمواقع متفرقة بنجران وجيزان.

*قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية جنديين سعوديين، فيما دكت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية عدد من مواقع العدو السعودي في نجران وجيزان وعسير .

*اقتحمت وحدات من الجيش واللجان الشعبية مركز الملزوز العسكري السعودي بجيزان، ودمرت آلية عسكرية في المركز.

*دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة المخدرة بمديرية صرواح بمأرب.

*تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تطهير موقعين كان يتمركز فيهما مرتزقة العدوان بمنطقة الصبرين بمديرية خب والشعف بالجوف.

*استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في قرية الحريقية بمديرية ذباب بمحافظة تعز.

*دكت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بجيزان .

*قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية جندي سعودي ، فيما دمرت وحدات أخرى أربع آليات عسكرية في جيزان.

*قتل وأصابة 155 جندي سعودي بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف غرفة العمليات المشتركة للجيش السعودي في منفذ الخضراء بنجران .

*واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دك تجمعات ومواقع الخشل والقرن والدفينية والمحطة البيضاء بالإضافة إلى قريتي الدماح والمعنق بجيزان وعسير محققة إصابات مباشرة .

*تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي باتجاه جبل حبشي بتعز.

*قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية أربعة جنود سعوديين، فيما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية عدد من مواقع العدو السعودي بجيزان.

*دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية شاحنة عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

*أكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة زحف من عدة اتجاهات لمرتزقة العدوان باتجاه ذباب بتعز وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

*أكد مصدر عسكري إصابة قائد اللواء الثالث حزم المرتزقة أحمد عبدالله تركي الذي تم تعيينه من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي خلفا للصبيح . أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كبدوا مرتزقة العدوان خسائر فادحة في كهبوب وذباب.. مشيرا إلى أن عدد الآليات التي دمرها الجيش واللجان الشعبية أكثر من 15 آلية..

وأشار المصدر إلى أن القيادي المرتزق قائد اللواء الثالث حزم عمر الصبيحي لقي مصرعه اليوم وو19 من مرافقيه في كمين محكم نفذه أبطال الجيش واللجان الشعبية في ذباب بمحافظة تعز، كما لقي قائد الكتيبة الرابعة في اللواء الثالث حزم المعين من قوى العدوان المرتزق سامح حيدره مصرعه أيضا.

*دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية ثلاث آليات عسكرية سعودية بجيزان ، فيما طهرت وحدات اخرى موقعين عسكريين سعوديين في نجران .

*قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية جنديين سعوديين ودكت وحدات أخرى موقع السديس العسكري بنجران.

*واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دك مواقع العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير محققة إصابات مباشرة .

*تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحفين من قبل مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة تعز .

*أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ من نوع زلزال11 على تجمعات مرتزقة العدوان بوادي هراب بمديرية خب والشعف بالجوف.

*قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية جندي سعودي بجيزان، فيما قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مواقع العدو السعودي وتجمعاته بنجران.

*دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية سعودية ومخزن أسلحة تابع للجيش السعودي في عملية نوعية بقطاع جيزان.

*لقي أربعة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب 144 أخرين إثر استهداف تجمعاتهم في موقع الشبكة بمديرية الصلو بمحافظة تعز.

*مصدر عسكري: انفجارات كبيرة بمعسكر الغزاة في باب المندب إثر ضربة الصاروخ الباليستي

*تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه سلسلة جبال يام المطلة على مفرق الجوف في نهم.

*دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ولقي من كانوا على متنها مصرعهم شرق سلسلة جبال يام في نهم.

*تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه جبال يام بنهم موقعين عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم .

*دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين سعوديتين وقصفت عدد من مواقع العدو بجيزان .

*واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قصف مواقع العدو السعودي وتجمعات جنوده في نجران وجيزان وعسير .

*لقي قيادي أمني من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة أبين وعدد من مرافقيه مصارعهم اليوم السبت في كمين مسلح.

*قال مصدر عسكري أن 500 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ما بين قتيل وجريح وصلوا إلى مستشفى باصهيب في عدن، جراء المواجهات مع أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم في اتجاه مدينة المخا بمحافظة تعز.

*أكدت مصادر ميدانية مصرع العقيد المرتزق سعيد صالح نحير الصماتي قائد زحوفات قوى الغزو والعدوان في باب المندب والجديد والمخا والكدحه بمحافظة تعز.

*استهدفت القوة الصاروخية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين في موقع مستحدث شرقي موقع ال حماد بنجران.

*استهدفت وحدة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع للعدو السعودي في نجران وعسير محققة إصابات مباشرة.

*دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية آلية همر عسكرية سعودية في موقع الرديف بجيزان.

*أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية ثلاثة صواريخ أورغان على معسكر بليالين السعودي في نجران.

*دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين سعوديتين في جبل عليب قبالة نجران.

*لقي ثلاثة من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم في عمليات قنص بموقع الطلعة في نجران.

*استهدفت ️القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمعات للقاعدة والجنجويد في قرية المحجر جنوب المخا بتعز.