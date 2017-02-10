المشهد اليمني الأول| خاص

سقط ناطق تحالف العدوان على اليمن “أحمد العسيري” في خطأ فادح، في مقابلة مع الوكالة الروسية سبوتنيك، حيث أظهر التعاون الكبير بين تنظيم القاعدة وداعش وبين عناصر حزب الإصلاح والمغرر بهم المدعومين من المملكة الوهابية السعودية دون أن يتنبه.

حيث قصد العسيري أن يمتدح ويستعرض إنجازات العدوان وأن الرئيس الفار والمستقيل يسيطر على مساحة 85% من مساحة الجمهورية اليمنية، الأمر الذي يتناقض مع الأرض حيث أقر مركز الأزمات الدولية بتصريح مؤخراً بأن القاعدة في اليمن أصبحت أقوى من أي وقت مضى، حيث ترزح معظم المحافظات الجنوبية تحت سيطرة القاعدة وداعش المدعومين من السعودية .

الأمر الذي إعترف به العديد من المسؤولين والمراقبين الدوليين، كما أن الولايات المتحدة تعرف ذلك وجاء على لسان المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية، بل أنها إستخدمت إنتشار القاعدة كذريعة للقيام بعمليات من حين لأخرى .

في حين العسيري كشف خلال إستعراضه عن فضيحة كانت مؤكدة، عندما أقر واعترف بأن تنظيم القاعدة وداعش هي نفسها قوى ماتسمى بالشرعية التي تسيطر على 85% من الأراضي اليمنية حد قوله.

ومن حيث لا يحتسب أيضاً مضى العسيرى بإستعراض مشروعية العدوان واصفاً الحوثيين ب “ جماعة إنقلابية” لا يزيد تعدادها عن 1% من سكان اليمن، تختطف بلد بالكامل مكون من 26 مليونا يمنيا وتريد فرض أجندتها بالقوة، حد وصفه .

الأمر الذي أساء للعسيري وقوات تحالف العدوان من حيث لا يدري، حيث من الخرافي في الواقع وحتى الفيزياء أن جماعة لا يزيد تعدادها عن 1% أفشلت تحالف عسكري يضم جيوش ودول وشعب واستخدم كل انواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً ولمدة عامين .. حيث إن صح ذلك فإن هذا التحالف قد فشل فشلاً ذريعا ومني بهزيمة مزلزلة .



وهنا نص المقابلة من الوكالة الروسية “سبوتنيك” :

قال اللواء أحمد العسيري، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، في حوار خاص لـ”سبوتنيك” الروسية، أنه لا بديل عن الشرعية في اليمن، وأن “عاصفة الحزم”، حققت أكثر من 85% من أهدافها ، كما كشف عن حقيقة الصاروخ الباليستي الذي إستهدف قاعدة في الرياض ، وموقف التحالف من الرئيس السابق علي عبدالله صالح .. وفيما يلي يعيد ” اليوم برس ” نص الحوار ، وكما يلي :

سبوتنيك: ما حقيقة استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي من صنعاء؟

العسيري : أنا لا أعلق على هذا النوع من الأكاذيب، وكل ما يحدث في المملكة أو في مناطق العمليات يعلن من خلال بيان رسمي للتحالف، وعدم نشر بيان رسمي عن ممارسات المليشيات الحوثية، يعني أن هذا الأمر كذب، وليس لدينا وقت للجدال اللفظي على وسائل الإعلام، نحن في مجال حقائق، ونقول لمن يردد أن المملكة أو بعض المواقع بها تعرضت لاستهداف أن يعطينا بياناً، نحن تعودنا على المصداقية مع المجتمع السعودي والعربي والدولي، عندما يحدث هذا النوع من العمليات سوف نعلنها، فلا يوجد لدينا ما نخفيه، إلى اليوم الميليشيات الحوثية استهدفت المملكة بـ38 صاروخا باليستيا، جميعها ذكرت في بيانات رسمية لقيادة التحالف، ومعظم تلك الصواريخ الفاشلة، التي تدعي المليشيات الإنقلابية، تسقط داخل الأراضي اليمنية وتهدد حياة المواطنين.

سبوتنيك: لماذا التزمتم الصمت هذه المرة؟

العسيري : وسائل الإعلام اليوم أصبحت نوع من النكت المسلية على المستوى العربي والدولي، لأن أكاذيب الحوثيين لم تتوقف منذ اليوم الأول، ولو تابعنا تلك الأكاذب منذ 26 مارس/ آذار 2015، لوجدناهم اليوم في تركيا وفي سوريا، لأنهم يعلنون يومياً تقدمهم، وأنهم قصفوا وقتلوا وهم قابعون في المخابىء في صنعاء، ولذلك نقول ليس كل ما يقال يرد عليه ويعطى قيمة، ولو قمت بعمل إحصائية ستجد أن معظم وسائل الإعلام المحترمة لا تنشر مثل تلك الأكاذيب.

سبوتنيك: ما هو الوضع الميداني في مدينة “المخا”؟

العسيري: عندما نقوم بتزويد وسائل الإعلام بأخبار عن الأوضاع داخل اليمن، لا نضع نصب أعيننا أننا في سجال إعلامي مع تلك المليشيات الإعلامية وهذا أمر ثابت لدينا، والأمر الآخر، أن الحكومة اليمنية سيطرت على ميناء ومدينة “المخا”، وهي الآن تقوم بعملية التطهير وتعزيز قوتها داخل المدينة، والقضاء على جميع جيوب المقاومة داخل المدينة والتي تختلط بالسكان للنجاة من عمليات الأسر أو القتل، وخلال الساعات الماضية أصبحت المدينة بالكامل تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وللأسف عندما شعروا بسيطرة التحالف على المدينة، عمدوا إلى قصف أحد الأسواق بمدافع الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وهو ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين، وهذا هو أسلوب وسلوك المليشيات، ولكن التحالف منذ اليوم الأول للعمليات لديه خط إعلامي واضح، عندما يكون هناك حدث موثق، نتواصل مع وسائل الإعلام ونزودهم بالأخبار، نحن لسنا طرفاً في جدال ومزايدة إعلامية، فهذا شغل مليشيات وجماعات إنقلابية وعصابات، ولا يمكن أن يكون هذا منهجا لقوات التحالف التي تتكون من دول ذات معرفة ومصداقية مهنية.

سبوتنيك: عندما يتحدث الحوثيون عن الصواريخ…تشعر أن الطوفان قادم…ما تعليقكم؟

العسيري: أعتقد أنكم تطرحون هذا السؤال على سبيل الدعابة، فليعلم الجميع أن هذه المليشيات مندحرة، وسيعود الأمن والاستقرار وستعود الحكومة الشرعية لفرض كامل سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، فالحكومة اليوم تسيطر على أكثر من 85% من الأراضي، ولا يوجد نفوذ لتلك الجماعة الإنقلابية إلا في صنعاء، وبعض مناطق صعدة، بعد استيلائهم على مقدرات الجيش اليمني، ومنها صواريخ “أرض — أرض”، تلاعبوا بتلك الصواريخ لزيادة المدى والشحنة المتفجرة، وهو ما تسبب في كوارث على الشعب اليمني، فعندما أطلقوها على بعض المناطق، عادت وسقطت في الأراضي اليمنية، وتسببت في أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وهذا النوع من الممارسات هو جزء من الهروب إلى الأمام وسيدحرون، وستعود القيادة الشرعية التي تمارس عملها اليوم من عدن إلى العاصمة “صنعاء”، ولن يكون لتلك المليشيات الإنقلابية أي مكان في المستقبل القريب.

سبوتنيك: التحالف يمتلك السيطرة الجوية منذ بدء العمليات…فهل تم القضاء على الدفاعات الأرضية بالكامل؟

العسيري: القوات الجوية للتحالف حصلت على السيطرة الجوية المطلقة في اليمن منذ الدقائق الأولى لبدء العمليات.

سبوتنيك: أوشكت العمليات العسكرية في اليمن أن تكمل العامين…فما هي نسبة الأهداف التي تم تحقيقها؟

العسيري: يجب أن نربط بين الواقع على الأرض الآن، وما كان عليه الحال في اليوم الأول للعمليات، حيث كانت المليشيات تسيطر على كامل الأراضي اليمنية، واليوم الحكومة اليمنية الشرعية تسيطرعلى 85% من الأراضي اليمنية، وما تحدثنا عنه من السيطرة على “باب المندب والمخا” وميناء المخا، هو جزء من العمليات، وعادت الحياة الطبيعية اليوم إلى الأماكن المحررة، والحكومة الشرعية داخل الأراضي اليمنية.

سبوتنيك: وجهت لطيران التحالف اتهامات بأنه لا يميز بين المدني والعسكري، بعد قصف سرادق العزاء…تعليقكم؟

العسيري : وجود حادث واحد من ضمن آلاف الطلعات الجوية، ليس معيارا للحكم على ما تقوم به عمليات التحالف، والتحالف العربي لم يأت إلى اليمن من تلقاء نفسه، وإنما استجابة لطلب من الحكومة الشرعية، فهل يعقل أن نأتي لنجدة الشعب اليمني، ونستهدف المدنيين، فهذا أمر لا يستقيم، ونقول لمن يتهموننا عليكم بتقديم الدلائل، فلا يوجد حالة من الحالات التي قدمت فيها اتهامات، إلا وتم التحقيق فيها ونشرت التحقيقات، وحادث العزاء ليس مقياسا لكل العمليات التي تمت، وظهرنا في وسائل الإعلام وقلنا أن هناك خطأ، وعلى من يتهم التحالف أن ينظر للطرف الآخر، كم من البيوت تم تفجيرها، وكم من الأشخاص خطفوا وقتلوا بأيدي المليشيات الحوثية الإنقلابية، واليوم لدينا جماعة إنقلابية لا يزيد تعدادها عن 1% من سكان اليمن، تختطف بلد بالكامل مكون من 26 مليونا يمنيا وتريد فرض أجندتها بالقوة.

سبوتنيك: كلما ظهرت على السطح مبادرة أو دعوة للحوار، تزداد قوة الضربات الجوية من جانب التحالف…هل هناك حرب بلا نهاية؟

العسيري : التحالف العربي يدعم الحكومة الشرعية في جميع مواقفها بما فيها المسار السياسي، وقد ذهبت تلك الحكومة إلى الكويت وأمضت هناك ثلاثة أشهر كاملة رغبة في إنجاح عملية السلام، وقدمت جميع التنازلات الممكنة، وتعاطت بشكل إيجابي مع جميع مراحل العمل السياسي، وللأسف الطرف الآخر ظن أنه يستطيع أن يفرض أمرا واقعا مع مرور الوقت، وأن العالم سيقبل في يوم من الأيام بالأمر الواقع وسيكون جزءا من الحل، ولذلك هم تفاجأوا بطول نفس الحكومة الشرعية اليمنية ومن خلفها التحالف العربي، من يفشل عملية السلام هى ميليشيات الحوثي، وهم من يقومون بالتصعيد مع المخلوع “صالح”، وكما تقول الحكومة اليمنية الشرعية أن المسارين يسيران بالتوازي، وهناك دعم سياسي من الأمم المتحدة لتطبيق القرار 2216، وفي نفس الوقت هناك جهد عسكري، وأحد هذين المسارين سيبلغ هدفه في النهاية ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع لفترة طويلة، فقبل أسبوعين كانت “المخا” تحت سيطرة الحوثيين، واليوم المخا تسيطر عليها الحكومة الشرعية، فالأوضاع تتحسن كل يوم، ونحن في التحالف والحكومة الشرعية ندعم “اسماعيل ولد الشيخ”، ونيسر مهامه، وقبلت الحكومة بجميع التنازلات، ولكن لن نقبل بالأمر الواقع فالانقلاب سيدحر وسيعود اليمن إلى أبنائه.

سبوتنيك: كيف تم استهداف “الفرقاطة” السعودية في البحر الأحمر؟

العسيري : الفرقاطة تم استهدافها بزورق انتحاري انطلق من داخل ميناء “الحديدة”، ونشرنا مقطع فيديو يوضح العملية، ويكذب إدعاء الحوثيين بأنه صاروخ موجه، وللأسف أن الزورق الانتحاري انطلق من ميناء مدني يفترض أنه يستقبل المواد الإغاثية والطبية والمعونات والمواد الغذائية لليمنيين، وكونه يستخدم لمثل هذه العمليات، فإنه يضر بمستقبل اليمن والشعب اليمني، والفرقاطة سليمة وعادت إلى ميناء جدة بكامل جاهزيتها وستعود للعمليات قريباً بعد انتهاء أعمال الصيانة، وهذا لن يعيق القوات البحرية السعودية في تنفيذ الحظر البحري، ومنع المهربين والإنقلابيين ومنع دخول السلاح إلى داخل اليمن.

سبوتنيك: ما هو الوضع الحالي في باب المندب؟

العسيري: باب المندب هو ممر دولي، يهم جميع دول العالم وليس فقط دول التحالف، وهو ممر للتجارة العالمية، فما يقرب من 30% من التجارة البحرية و10% من التجارة العالمية يمر عبر باب المندب، وهذا الممر آمن ومستقل ويمر عبر خطوط آمنة، وما تقوم به اليوم قوات التحالف بما فيها القوات البحرية المصرية، هو جزء من واجب تقوم به، خدمة للمجتمع الدولي.

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