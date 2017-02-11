المشهد اليمني الأول| فيديوهات

دُشِّن في ثلاث مديريات بأمانة العاصمة صنعاء المرحلة الثانية من الحملة الشعبية التعبوية “أشداء على الكُفّار”، الشعبية والهادفة لدعم وإسناد الجبهات بالمال والرجال.

البداية من صنعاء القديمة، حيث جاب أهلها بخطى عسكرية وثّابة شوارع المدينة، سالكين ذات الدرب المؤدي إلى مختلف ميادين البطولة والشرف.

كما نظم أبناء مديرية شعوب عرضاً شعبياً رفع فيه السلاح، وأكد خلاله المشاركون على الذود عن الأرض والعرض وملاحقة المعتدين إلى أوكارهم.

مديرية آزال هي الأخرى كانت حاضرة ومشاركة في حملة “أشداء على الكفار” في مرحلتها الثانية، حيث تخرج عدد من المقاتلين الأشداء من دورات عسكرية وسط حضور رسمي وشعبي من أبناء المديرية.

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