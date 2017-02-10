المشهد اليمني الأول| خاص

كشف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، عن مفاجئات عسكرية صادمة للعدو، مؤكداً بأن القوة الصاروخية وصلت من صاروخ الصرخة إلى صاروخ بركان2 الذي وصل إلى الرياض، وسيصل إلى مابعد مابعد الرياض .

وقال قائد الثورة بخطاب بمناسبة أسبوع الشهيد: “شعبنا اليوم بالرغم من الظروف الصعبة يبني قدراته العسكرية على نحو مذهل ويحق لكل الناس ان يندهشو وتمكن بفضل الله من قطع شوط مهم وعلى راسل ذلك القوة الصاروخية والتي وصلت من الصرخة الى بركان2 الذي وصل الى الرياض وان شاء الله الى بعد ما بعد الرياض”