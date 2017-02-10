المشهد اليمني الأول| خاص
كشف قائد الثورة عن مفاجئة جديدة ستحول مجرى الحرب، تمثلت في تطوير الدفاع الجوي ستترك تاثيرها وفاعليتها في الواقع .
وقال قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في خطابه بمناسبة أسبوع الشهيد أن “هناك مسارات في تطوير الدفاع الجوي ستترك تاثيرها وفاعليتها في الواقع”
يأتي ذلك بعد كشفه عن مفاجئتين تمثلت بكشفه عن قدرة بركان2 للوصول إلى الرياض ومابعد ومابعد الرياض، ومفاجئة أخرى تمثلت بانجاز مهم ونوعي بدأ في تصنيع طائرات بلا طيار، مشيراً بأنها ستأخذ مديات ابعد وأرفع واكثر فاعلية .
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