المشهد اليمني الأول| خاص

كشف قائد الثورة عن مفاجئة جديدة ستحول مجرى الحرب، تمثلت في تطوير الدفاع الجوي ستترك تاثيرها وفاعليتها في الواقع .

وقال قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في خطابه بمناسبة أسبوع الشهيد أن “هناك مسارات في تطوير الدفاع الجوي ستترك تاثيرها وفاعليتها في الواقع”