المشهد اليمني الأول| ذمار

بالتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد تقام الفعاليات والندوات الثقافية التي تبين عظمة الشهداء وتضحياتهم ..

حيث أقيم في قاعة المركز الثقافي بمدينة ذمار وفي مديرية الحداء ندوتين ثقافيتين منفصلتين للخطباء والمرشدين اوضح فيها المشاركون عظمة الشهداء وعظمة الشهادة والاستفادة من هذه الذكرى كمحطة يتزود منها الأحرار معاني التضحية والفداء التي جسدها الشهداء في مواقفهم وتحركاتهم في الطريق التي ساروا عليها في مقارعة الطغاة والمستكبرين ومواجهة العدوان وردعه.

وأكدوا على دور الخطباء والمرشدين في حث المجتمع برعاية والاهتمام بأسر الشهداء والوفاء لدمائهم الطاهرة التي سألت من اجل عزة وكرامة الشعب اليمني.

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