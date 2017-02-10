ملخص كامل لخطاب قائد الثورة .. مفاجئات مزلزلة ستقلب الطاولة وتغير المعادلات

السيد القائد :

في الذكرى السنوية للشهيد نستذكر شهداءنا في المسيرة القرآنية، ونتذكر شهداء الشعب من كل مكوناته وهم يتصدون للعدوان السعودي الامريكي

السيد القائد :

العدوان يقوده قرن الشيطان بدعم ومباركة امريكية وتأييد ودعم إسرائيلي

السيد القائد :

في الذكرى السنوية للشهيد تحية اكبار واجلال واعظام لكل الشهداء وتحية اجلال واكبار لاسر الشهداء

السيد القائد :

في هذه الذكرى العزيزة نتحدث عن بعض النقاط المهمة

السيد القائد :

تأتي هذه الذكرى وشعبنا يقدم قوافل الشهداء من خيرة ابنائه في مواجهة اكبر عدوان

السيد القائد :

طيبة انفسنا بما قدمنا وبما نقدم مهما بلغ ونحن على بصيرة بعدالة قضيتنا

السيد القائد :

هذا العدوان علينا هو عدوان اجنبي وهذه اول الحقائق التي يجب ان نرسخها في وجداننا ونبني عليها في مواقفنا

السيد القائد :

على راس العدوان وفي طليعتها امريكا ومن خلفها اسرائيل

السيد القائد :

وفي صلب هذا العدوان وفي مقدمته والذي تولى كبره قرن الشيطان النظام السعودي العميل الذي ينفذ الاجندة الامريكية والاسرائيلية

السيد القائد :

هو عدوان اجنبي على بلد مستقل وشعب مظلوم

السيد القائد :

شعبنا وهو يواجه هذا العدوان هو يمارس حقه المشروع ويؤدي مسؤولية عليه

السيد القائد :

العدوان لم يراع استقلال هذا البلد الذي له حرمته وفق الدساتير والاعراف الانسانية

السيد القائد :

باعتبار القيم والاخلاق والدين فان شعبنا وهو يواجه هذا العدوان فانه يمارس حقا مشروعا

السيد القائد :

لم يكن لدى شعبنا من خيار الا ان يواجه هذا العدوان

السيد القائد :

لم يكن لدى شعبنا من خيار الا ان يواجه هذا العدوان

السيد القائد :

لم يكن هذا العدوان عبارة عن مشكلة داخلية نهائيا بل وظف مشاكل داخلية ووظف البعض من الانتهازيين والعملاء خدمة لعدوانه

السيد القائد :

ملعوم من عدوان تشرف عليه امريكا وتدعمه اسرائيل وتشجعه انه لن يكون الا عدوانا ظالما وباطلا ولن يمتلك حقا ولن تكون امريكا داعمة لحق ولن تكون اسرائيل في موقف حق وهذا كاف لمن يستبصر

السيد القائد :

القوى التي تشارك في العدوان ليست الا منفذة لاجندة امريكية واسرائيلية ولا تمتلك قرارها

السيد القائد :

امريكا واسرائيل محظوظة ان يكون لها مثل هذه القوى التي تتحرك على هذا النحو

السيد القائد :

قوى العدوان وعلى راسها الامريكان الذين يريدونه هو سلبنا كشعب مسلم حريتنا واستقلالنا وارضنا وثرواتنا وارادتنا وكرامتناويحولونا الى عبيد

السيد القائد :

نجحوا في ذلك مع البعض من عملائهم في هذا البلد ويريدوننا ان نكون مثلهم

السيد القائد :

وقف العملاء في صف الاجنبي بدون مراعاة للاواصر وللهوية

السيد القائد :

العملاء يقفون مع الاجنبي في قتل ابناء بلدهم وتدمير بلدهم، الجسور، والمستشفيات، وكل المنشئات الاقتصادية والحيوية

السيد القائد :

العملاء ملكو المعتدي امرهم وقرارهم واصبحو في يده ولا امر لهم الا امره ولا قرار الا قراره وهو الذي يرسم لهم الخطط والمواقف

السيد القائد :

هكذا اراد المعتدي ان يكون حال اليمنيين

السيد القائد :

هذا العدوان في اهدافه الخطيرة ولو لم يكن منها الا سلب الحرية والاستقلال وفي ممارساته الاجراميه وهي موثقة من قتل الالاف ويستهدف حتى مقابر الموتى والقلاع التاريخية

السيد القائد :

اهداف العدوان شيطانية وممارساته الإجرامية فضيعة ومهما حاولت ماكيناته الاعلامية ان تبرر فأشلاء الالاف من اطفالنا ونسائنا تفضحهم

السيد القائد :

هو بهذه الاهداف والممارسات ليست الا لصالح امريكا

السيد القائد :

ارصدوا كل النشاط السعودي العدائي ستجدونه يصب في اتجاهات منها معاداة كل من يعادي اسرائيل وثانيا يسعى بكل جهد وينفق المليارات لصالح بعثرة هذه الشعوب وتفريقها وتفكيك بلدان المنطقة

السيدالقائد :

نحن في هذا البلد ونحن نواجه العدوان لم يكن لدينا خيار الا ان نواجه هذا العدوان باهدافه الخطرة وممارساته الاجرامية

السيد القائد :

نحن وانطلاقا من هويتنا وارثنا الحضاري ومبادئنا تحركنا باعتمادنا على الله وتوكلنا عليه ونعي طبيعة المعركة

السيد القائد :

ندرك مستوى هذه المعركة بان الذي يواجهنا ويشن الحرب علينا هي قوى الطاغوت المقتدرة في هذه الارض

السيد القائد :

مستوى امكانات العدوان ونفوذه وتسلطه لايؤثر علينا ولا يضعفنا ولا يخطر ببالنا كخاطرة ان نفكر بالتراجع والهوان او نستسلم او نذل

السيد القائد :

نحن قوم ثابتون لنا هوية لنا اخلاق ونواجه هذا العدوان بفاعلية وبثمرة واضحة

السيد القائد :

يمكن ان نسرد بعض الحقائق اولا نحن اليوم كشعب يمني اكثر شعورا بحريتنا وكرامتنا من اي وقت مضى ونترجم حالة الكرامة والعزة

السيد القائد :

نحن لا نفتخر بماضينا فقط بل نستطيع ان نقول لاجيالنا ولكل قوى العالم كيف هو شعب اثبت في الواقع حريته ويمارسها اباء وعزة وامتناعا من القبول بالذل والاستسلام والهوان والاستعباد انظرو اليوم كيف شعبنا اليوم اثبت بصموده هذا انه شعب حر بما تعنيه الكلمة

السيد القائد :

لو لم نكن احرارا لما كان كل هؤلاء يقاتلوننا ولما كانوا يعادوننا ولما كانت اسرائيل تكن لنا كل هذا العداء

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السيد القائد :

اليوم نستطيع ان نقول حتى لرسول الله يارسول الله لم يخب ظنك في هذا الشعب ولن يخيب ،يوم قلت له الايمان يمان والحكمة يمانية

السيد القائد :

انظروا الى شعبنا كم هو عزيز

السيد القائد :

العزة والكرامة هذا اول مكسب من مكاسب الصمود والمواجهة نفاخر به بين الشعوب

السيد القائد :

بحمد الله وبتوفيق الله وبمعونة الله وفقنا الله للصمود والصمود المشرف والفاعل وهو مكسب لا يساويه اي مكسب اخر

السيد القائد :

الامر الاخر الذي يثبت جدوائية هذا الصمود هو ان شعبنا العظيم في صموده وثباته وتصديه لقوى العدوان الحق بها وباذيالها خسائر فادحة الالاف المؤلفة من القتلى والجرحى

السيد القائد :

بالرغم من امكانياتهم الهائلة مقابل امكانات شعبنا المتواضعة ، فان شعبنا كان لصموده وثباته تأثير كبير وفاعلية كبيرة نتائج في الخسائر الكبيرة والفادحة في صفوف المعتدين ومن كبار شخصياتهم الفاعلية التي سقطت والعديد الالالف من القتلى والجرحى

السيد القائد :

الالاف من معدات الابرامز تحولت الى صيد سهل للمقاتل اليمني وكانها ارانب والولاعات لهم بالمرصاد وسيحرقها شعبنا بالولاعات

السيد القائد :

الاباتشي المعروفة باهميتها تمكن من اسقاطها وتمكن من ضرب البارجات المدمرة واحراقها

السيد القائد :

اذا كنا نألم مما دمروه فانهم بفضل الله يألمون واشد الالم

السيد القائد :

القادم ان شاء الله اعظم في التنكيل بالعدو

السيد القائد :

ثانيا في المستوى الاقتصادي باتت كلفة العدوان مرهقة للعدوان

السيد القائد :

العدوان جعل الامارات والسعودية يخرجان من زمن النعمة الى نفق مظلم من الجرع والازمات الاقتصادية

السيد القائد :

دخلوا في نفق القروض والبحث عن المال والاستجداء من هناك ومن هنا

السيد القائد :

رابعا : شعبنا اليوم بالرغم من الظروف الصعبة يبني قدراته العسكرية على نحو مذهل ويحق لكل الناس ان يندهشو وتمكن بفضل الله من قطع شوط مهم وعلى راسل ذلك القوة الصاروخية والتي وصلت من الصرخة الى بركان2 الذي وصل الى الرياض وان شاء الله الى بعد ما بعد الرياض

السيد القائد :

صناعة انجاز بمستوى بركان 2 يعتبر من صناعة المستحيل الذي تحول ممكنا بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى

السيد القائد :

في انجاز مهم ونوعي بدأ في تصنيع طائرات بلا طيار وستاخذ مديات ابعد وأرفع واكثر فاعلية

السيد القائد :

هناك مسارات في تطوير الدفاع الجوي ستترك تاثيرها وفاعليتها في الواقع

السيد القائد :

في مراحل معينة في واقع بلدنا لم تكن ابسط الامور تنتج في هذا البلد

السيد القائد :

النظام السعودي من اين له اليوم ان يكون له هذا المستوى من الانتاج

السيد القائد :

خامسا : من مكاسب هذا الصمود الاسطوري ان الشعب يكتسب الخبرات القتالية العالية في مواجهة المخططات العالمية التي يديرها أمهر الخبراء لدى الاعداء

السيد القائد :

غرف العمليات التي تدير العدوان على شعبنا فيها امهر الخبراء الامريكيون والاسرائيليون ومن دول مختلفة

السيد القائد :

في المقابل يتحرك شعبنا اليمني في مواجهة حتى الظروف المستجدة التي لم يكن هناك استعداد لها

السيد القائد :

لكن ابطال الجيش اللجان يكتسبون خبرات عالية ويحققون نجاحات كبيرة ولولاها لكان العدوان حسم امره في هذا البلد

السيد القائد :

العدوان الذي يديره امهر الخبراء ينفذ باحدث التقنيات والوسائل العسكرية لم يسبق لها ان استخدمت في اي حرب

السيد القائد :

المواجه لهذا العدوان بامكاناته يصنع منك قويا وليست القوة تقاس بمقاييس امتلاكك لاسباب القوة بل بامتلاكك الخبرة في التعامل مع تلك القوة

السيد القائد :

نحن نلحظ في هذا العدوان بقياس امكاناتهم وخبراتهم بقياس وضعنا الاقتصادي ، كانو يحسبون ضمن هذه الحسابات انه سيحسمون امرهم خلال اسبوعين

السيد القائد :

تنوعت المسميات ايضا لديهم والعناوين من عاصفة الحزم الى اعدة الامل بسبب حساباتهم الخاطئة

السيد القائد :

هم يرون هذه المعركة صعبة ومكلفة وادخلتهم في حرج كبير وازمات كبيرة ومشاكل كبيرة

السيد القائد :

نستغرب انه بجرائمه الفضيعة لم يبق له في الاساس ماء وجه فقد اهرقه

السيد القائد :

كان هناك ما يساعده على الخروج من الورطة من غير ضرورة وكان هناك من المساعي والحلول في الحوارات في الكويت وفي مسقط وفي بعض البلدان ، ليتعقل ، ولكن مع اصراره لم يستفد ولم يعتبر بكلفة المعركة بصعوبة الموقف

السيد القائد :

ليس امامنا كشعب يمني الا الصمود والثبات ومعنيون بالمسؤلية امام الله وامام شعبنا بكله بكل ما يعزز الصمود والثبات من عوامل معنوية وعملية

السيد القائد :

ونتطرق الى اهم تلك العوامل اولا الاعتماد على الله والتوكل عليه

السيد القائد :

ثانيا : دعم الجبهات والتي عليها الرهان بعد الله وبشكل مستمر ومواكب

السيد القائد :

يجب ن نكون على يقظة عالية وعيوننا منتبهة على الواقع بكله نحن معنيون بدعم الجبهات بالرجال والامكانات

السيد القائد :

ثالنا : استكمال تفعيل مؤسسات الدولة

السيد القائد :

نحن معنيون بكل المكونات ان نستكمل تفعيل مؤسسات الدولة في اتجاهين في خدمة المواطن وفي خدمة جبهات المواجهات فوق كل المصالح الفئوية ، وايضا العناية بالاقتصاد خصوصا وان هناك معركة كبيرة في الجانب الاقتصادي

السيد القائد :

معنيون في مؤسسات الدولة بالاقتصاد وبالشان الانساني

السيد القائد :

معنيون بمحاربة الفساد بالية عملية فعالة وبعيدا عن المناكفات

السيد القائد :

نحن نسمع ونرى في بعض الاحيان الكثير من الضجيج المصطنع الذي يهدف للتشويه والتجريح

السيد القائد :

انا اقول لكم فيما يخص انصارالله ان يكون هناك الية فعالة في تفعيل مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد ونحن مستعدون بكل حرص ومصداقية ان نبذل كل جهد ولن نحمي احدا وواثقون من انفسنا، واذا كان هناك حالات فردية، وسنكون اول من يحاربها ويتصدى لها

السيد القائد :

لا يليق باي مكون من شركائنا ان يشتغل اعلاميا ويعمد الى تلميع نفسه فالماضي معروف والحاضر معروف

السيد القائد :

رابعا : العناية بوحدة الصف الداخلي ، هناك شغل كبير من جانب الاعداء على شق الصف الداخلي خصوصا بين المؤتمر وانصار الله

السيد القائد :

هناك من يشتغل بجهازه الاعلامي ليشوه انصار الله

السيد القائد :

هناك من يعمد الى اثارة القلق لدى انصارا لله وشق الصف الداخلي

السيد القائد :

بعض الاشخاص ممن يشتغلون في هذا الاتجاه والبعض مشبوهون لهم ارتباطات باطراف خارجية

السيد القائد :

لا احد في ظروف كهذه الى شق صف ابناء هذا البلد لانه يخدم العدوان بشكل مباشر

السيد القائد :

علينا ان نتكاتف جميعا وننشط بكل امكانياتنا فوق كل الاعتبارات للتصدي لهذا العدوان

السيد القائد :

نحن معنيون كلنا مؤتمر وانصارالله لعدم إتاحة المجال للمشبوهين

السيد القائد :

اي مشكلة اخرى تبقى مشكلة داخلية

السيدالقائد :

يحاولون ان يؤججوا المشاكل الداخلية بالارجاف والتثبيط

السيد القائد :

كل الذين يلعبون الدور التخريبي من مثيري المشاكل والساعين لصرف الاولوية يحاولون ان ينشئوا اولويات اخرى ليقنعوا الاخرين ليديرون ظهورهم للعدوان ليضرب ضربته القاضية

السيد القائد :

المنافق المرجف الذي يشتغل لصالح الاعداء لا ينبغي ان يكون محميا بمكونه السياسي

السيد القائد

خامسا ونحن في الذكرى السنوية للشهيد فاننا نتوجه الى المعنيين في الدولة لاعطاء الشهداء الترقيم والترقيات ورعاية اسرهم بالمستطاع وأتوجه للمجتمع بالتذكير

السيد القائد :

نذكر بان هذه المناسبة فرصة مهمة للتذكير بالتضحية كعامل مهم في الثبات

السيد القائد :

الشعب الذي يقدس الشهادة الذي لا ينحني للجبابرة يصنع له ولاجياله مستقبلا مزدهرا باذن الله

السيد القائد :

نقول للمعتدين وبالذات النظام السعودي مهما كان حجم التضحيات والمعاناة ومستوى التحديات والاخطار وتطورات ميدانية موقفنا في صمودنا وابائنا واصرارنا هو موقف مبدأي اخلاقي انساني لن نحيد عنه ابدا ولن نتخلى عنه ولن يزحزخنا عنه اي شيء

السيد القائد :

اي شيء غير ذلك ممكن ان تصلوا معنا فيه الى حلول الجوار والاحترام المتبادل والندية

السيد القائد :

لاتراهنوا على اي شيء تفعلونه او اي تطورات فمسألة الحرية والعزة لا تخضع لاي شيء تفعلونه

السيد القائد :

البعض من الاخوة في الجنوب الذين تاهوا وفق اعتبارات خاطئة اوجه نصحي اليها ان تراجع نفسها وتتامل ما حولها

السيد القائد :

هذا العدوان لايريدون لكم ايها الجنوبيون اي خير على الاطلاق

السيد القائد :

هل هناك دولة في الجنوب هل هناك امن وخدمات هل حولوا عدن مثل دبي او الرياض اوجدة او ابوظبي

السيد القائد :

حولوا عدن الى بؤرة للمشاكل المواطن فيها يعاني

السيد القائد :

ماهو الوضع في ابين وفي الجنوب والمناطق الشرقية حولوها الى عصابات اشبه ما تكون بعصابات المافيا ويدخلونها في صفقات ويمكون هذا الفصيل على هذا

السيد القائد :

سواء كنت من الجنوب او من الشمال يريدك العدو ان تكون مستعبدا

السيد القائد :

مالذي يفعلونه اليوم ، يقولون ياجنوبي تعال من الجنوب لتقاتل في حدود نجران لتكون كجنوبي فداء للعسكري السعودي

السيد القائد :

ليست المسألة اليوم حسابات لكم ايها الذين دخلتم في حالة الارتزاق فانتم بنظرهم دمى اشتروها بالمال

السيد القائد :

خير لكم ان ترجعو الى حضن الشعب خير لكم من ان تكونوا عبيد ودمى في يد اعداء بلدكم وشعبكم

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