المشهد اليمني الأول| متابعات

اهتمت الصحف البريطانية بالعديد من الموضوعات، ومنها طرد السعودية 39 ألف عامل باكستاني خلال الشهور الأربعة الأخيرة بسبب مخاوف إرهابية.

ونشرت صحيفة التايمز موضوعا بقلم ريتشارد سبسنر، محرر شؤون الشرق الأوسط، بعنوان “السعودية تهرع لطرد 39 ألف باكستاني بسبب مخاوف إرهابية”. وقال الكاتب إن “السعودية طردت نحو 39 ألف عامل باكستاني خلال الشهور الأربعة الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب وذلك تبعاً لصحيفة سعودية ناطقة بالإنجليزية”. وأضاف أن “أغلبية أسباب الترحيل كانت بسبب خروقات بشروط تأشيرة الدخول”، مشيراً إلى أن المسؤولين السعوديين كانوا يتحركون كذلك في ضوء مخاوف بشأن عدد من الهجمات الإرهابية. وفي مقابلة أجراها الكاتب، قال عبد الله السعدون رئيس شؤون الأمن بمجلس الشورى السعودي “يجب التأكد من التوجه الديني والسياسي للمواطنين الباكستانيين قبل دخولهم السعودية”. وأضاف السعدون أن “باكستان تعاني من الإرهاب نظراً لقربها من أفغانستان”، مشيراً إلى أن “حركة طالبان المتشددة أسُست في باكستان”. وأوضح سبنسر أن “باكستان والسعودية لديهما علاقة غامضة وطويلة مع الميلشيات الإسلامية، إذ مولا حركات إسلامية خلال الحرب ضد الاتحاد السوفيتي، إلا أنهما تعانيان من هجمات إرهابية الآن”. وأشار إلى أن سائق أجرة باكستاني – وهو واحد من 1.5 مليون باكستاني يعيشون في السعودية – فجر نفسه مؤخراً بالقرب من القنصلية الأمريكية في جدة. المصدر : بي بي سي

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