المشهد اليمني الأول| متابعات

نشرت مجلة “تيليبوليس” الألمانية في عددها ليوم الخميس، مقالا للصحفي والاقتصادي الألماني “إرنست فولف” الذي وجه انتقادات حادة للولايات المتحدة ورئيسها الحالي وسابقيه، على خلفية الدعم غير المحدود للنظام السعودي رغم الجرائم التي يرتكبها بحق شعبه وبحق الشعب اليمني، واستخدام تنظيم داعش كذريعة لتبرير تدخلاتها في الشرق الأوسط.