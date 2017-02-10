بيان للمؤتمر بعد دقائق من مقترحات السيد تحدد مصير العلاقة بين المؤتمر وأنصار الله

المشهد اليمني الأول| خاص

إستعرض قائد الثورة في سياق حديثه عن محاولات شق الصف الداخلي في خطابه بمناسبة ذكرى الشهيد، أهم المحددات والخطوط العريضة، لتجنيب الجبهة الداخلية الفخ الخطير لإسقاط البلاد وكسر الصمود، حيث أوضح أن الضجيج المصطنع الذي نسمعه يهدف للتشوية والتجريح .

وأضاف قائلاً “فيما يخص انصار الله ان يكون هناك آلية فعالة في تفعيل مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد ونحن مستعدون بكل حرص ومصداقية ان نبذل كل جهد ولن نحمي احدا وواثقون من انفسنا، واذا كان هناك حالات فردية، سنكون اول من يحاربها ويتصدى لها” .. مؤكداً أنه لا يليق بأي مكون من شركائنا أن يشتغل إعلاميا ويعمد إلى تلميع نفسه، قائلاً بأن الماضي معروف والحاضر معروف .

وعن من يعمدون لتشويه حركة أنصار الله، قال قائد الثورة بعض الاشخاص ممن يشتغلون في هذا الاتجاه والبعض مشبوهون لهم ارتباطات بأطراف خارجية، مبيناً أن لا احد في ظروف كهذه الى شق صف ابناء هذا البلد لانه يخدم العدوان بشكل مباشر .

وشدد قائد الثورة، وجوب النتكاتف جميعا والنشاط بكل امكانياتنا فوق كل الاعتبارات للتصدي لهذا العدوان، وأضاف “نحن معنيون كلنا مؤتمر وانصارالله لعدم إتاحة المجال للمشبوهين وأن اي مشكلة اخرى تبقى مشكلة داخلية”.

وعن الذين يحاولون ان يؤججوا المشاكل الداخلية بالارجاف والتثبيط، قال قائد الثورة أن كل الذين يلعبون الدور التخريبي من مثيري المشاكل والساعين لصرف الاولوية يحاولون ان ينشئوا اولويات اخرى ليقنعوا الاخرين ليديرون ظهورهم للعدوان ليضرب ضربته القاضية، لا ينبغي ان يكونوا محميين بمكوناتهم السياسية .

من جانبه أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام بياناً أكد فيه على أهمية أولوية مواجهات العدوان ومحاولات شق الصف .. مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي على كل القوى الوطنية والشرفاء من ابناء الوطن الوقوف صفاً واحداً والتكاتف فيما بينهم لمواجهة العدوان الهمجي على بلادنا وشعبنا.

وقال المؤتمر الشعبي العام- في بيان صادر عنه: أن هذا العدوان الغاشم على بلادنا يأتي استكمالاً للربيع العربي وهي معركة للحفاظ على السيادة والأرض والعرض والتاريخ،

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا جماهير شعبنا اليمني العظيم

تعيش بلادنا هذه الايام الذكرى السادسة لما اسمي بالربيع العربي الذي خططت له الاجهزة الاستخباراتية للكيان الصهيوني في اطار الفوضى الخلاقة والشرق الاوسط الكبير الذي اعلنته الولايات المتحدة الامريكية واستهدف تدمير مقدرات الدول الجمهورية الرافضة للهيمنة على القرار العربي المستقل والمقاومة للاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية في سوريا وتونس وليبيا ومصر واليمن وما سبق تنفيذه في العراق وهو الامر الذي استطاع من خلاله الكيان الصهيوني تدمير هذه الدول وإدخالها في دوامات الصراعات والحروب الداخلية تحت شعار اسقاط الانظمة وعملت من خلاله على زرع الفتن الطائفية والمذهبية والمناطقية في تلك الدول وهو الامر الذي استطاعت بلادنا تجاوزه في حينه وعدم السماح بتنفيذه بفضل حكمة وحنكة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي اثر الحفاظ على مقدرات الوطن والسلم الاجتماعي وسلم السلطة حقنا للدماء وتنازل عن حقه الدستوري في استكمال فترة الرئاسة وهو الموقف الذي سيخلده التاريخ.

ولكن المؤامرات التي استهدفت بلادنا لم تتوقف حيث عمل عبدربه منصور هادي ومعه الاخوان المسلمين وشركائهم خلال الفترة الانتقالية على ممارسة الاعمال الاستفزازية ضد المؤتمر الشعبي العام وقيادته وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بهدف اثارة الفتنة والزج بالبلاد نحو الصراعات والحروب الداخلية ولكن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كانوا يدركون خطورة ذلك المخطط وعملوا على تفويت الفرصة على تلك العناصر والقوى ووصل حجم التآمر الى مستوى استصدار قرارات من مجلس الامن الدولي تعسفية واستفزازية لجر البلاد الى الحرب الداخلية .

وأمام فشل تلك المخططات التآمرية وعدم السماح بتنفيذها تم اللجوء الى الاستعانة ببعض الانظمة العربية بقيادة السعودية لشن عدوان همجي وغاشم وغير مبرر على بلادنا استهدف تدمير قدراته العسكرية والأمنية وتدمير البنية التحتية وقتل الاطفال والنساء والشيوخ وفرض حصار بري وبحري وجوي على شعبنا ووطننا وتسخير الامكانيات المادية لإشعال الحروب والاقتتال الداخلي واستخدام التنظيمات الارهابية (القاعدة وداعش) في تنفيذ ذلك ،وإرسال القوات الاجنبية لاحتلال الاراضي والجزر اليمنية بدعم لوجستي من الدول الراعية لما اسمي بالربيع العربي اسرائيل وأمريكا وبريطانيا امام مرأى ومسمع المجتمع الدولي والذي جسد نظرية الكيل بمكيالين وإدانة الضحية وتشجيع المعتدي من خلال البيانات التي تصدر عن مجلس الامن الدولي التي تدين الشعب اليمني المقاوم للعدوان وتؤيد القوى المعتدية الغازية وترفض ادانة الحصار وقتل المدنيين الابرياء من ابناء الشعب اليمني .

يا جماهير شعبنا اليمني الابي :

لم يعد خافيا على احد بان ما حصل في منطقتنا العربية كان تنفيذاً لمخططات صهيونية وأمريكية بعد الاعترافات التي اعلنت امام الرأي العام العالمي والذي نفذ من خلال ادوات ومكونات وأيادي عربية وكانت حركة الاخوان المسلمين في مقدمة تلك التنظيمات التي عملت على تنفيذ هذا المخطط العبري وفرض السيطرة والانقضاض على السلطة وتدمير مقدرات الامة بمساعدة شركائهم من التنظيمات والجماعات التي كانت تدعي القومية واليسارية والإسلامية، ومما يؤسف له ان نجد في الوقت الراهن وبعد ان تكشفت الحقائق بعض القوى والجماعات التي تعلن انها رافضة للهيمنة الاسرائيلية والأمريكية على سيادة القرار العربي تعمل على الاحتفاء بهذه الذكرى المأساوية ليس على شعبنا ووطننا اليمني وحسب بل على شعوب ودول المنطقة وهذا الموقف يضع اكثر من علامة استفهام وتساؤل حول حقيقة المبادئ والشعارات المعلنة التي تتنافى مع التوجه لأحياء ذكرى تنفيذ مخططات المخابرات الاسرائيلية والأمريكية .

يا جماهير شعبنا اليمني :

ان المرحلة الراهنة تستدعي على كل القوى الوطنية والشرفاء من ابناء الوطن الوقوف صفاً واحداً والتكاتف فيما بينهم لمواجهة العدوان الهمجي على بلادنا وشعبنا والذي يأتي استكمالاً للربيع العربي وهي معركة للحفاظ على السيادة والأرض والعرض والتاريخ والحضارة والابتعاد عن ممارسة أي فعل او عمل يهدف الى شق الصف الوطني كون ذلك يعد خيانة لدماء الشهداء وللأبطال من ابناء القوات المسلحة واللجان الشعبية الذين يقدمون ارواحهم ودمائهم فداء للوطن ولا نامت اعين الجبناء.

المجد والخلود لشعبنا اليمني

والخزي والعار للعملاء والمرتزقة

صادر عن المؤتمر الشعبي العام

الجمعة 10-فبراير -2017م

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