المشهد اليمني الأول| عدن



ساد توتر شديد حول مطار عدن الدولي، مساء اليوم الجمعة 10 فبراير/ شباط 2017م، بسبب رفض مسؤول القوة هناك بالسماح للطائرات بالاقلاع او الهبوط .

ونقلاً عن موقع الجنوب اليوم، عن مصادر خاصة به، أكدت أن قائد القوات رفض السماح لأي طائرة بالإقلاع والهبوط، مطالبٱ بصرف مرتبات قواته .

وردت مصادر في الرئاسة على ذلك برفضها لهذا الأسلوب، وارسلت قوه انتشرت من بداية كلية التربية حتى عبود، كما يتم مطالبة قائد قوات المطار حالياً بالاستسلام.

إلا أن مسؤول المطار رفض الإستسلام حتى اللحظة، وبحسب مصادر خاصة للجنوب اليوم بأن الأمور تنذر بمواجهة، سيما وأن مطار عدن الدولي ذو أهمية بالغة مدنية واقتصادية وعسكرية، ولن يسمح بتعطيله، في ظل سعي هادي وحكومته لإبراز تمكنهم من تطبيع الأوضاع بدلاً من تعقيدها .

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