الكيان الاسرائيلي يتحدث عن معركة ستقع “في أي لحظة” !

وجاءت تصريحات بينيت خلال مراسم تأبينية أقيمت، الخميس 9 فبراير/شباط، بمناسبة مرور عشرين عاما على هجوم “نهاريم” بغور الأردن الذي نفذه في عام 1997 جندي اردني يدعى أحمد الدقامسة وقتلت فيه 7 فتيات اسرائيليات.

ومن المقرر أن تفرج السلطات الأردنية عن الدقامسة خلال اليومين المقبلين.

تأتي تصريحات بينيت غداة قصف جيش الاحتلال، الخميس، هدفا تابعا للجيش السوري زاعما أنها رد على قذيفة في شمال هضبة الجولان، كان مصدرها الأراضي السورية.

وفي الأربعاء 8 فبراير/ شباط، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدة صواريخ سقطت على مدينة إيلات جنوب الاراضي المحتلة بعد إطلاقها من سيناء المصرية، دون وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: الإذاعة الإسرائيلية – روسيا اليوم