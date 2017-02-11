اذا تبخر خطاب القائد اليمني الشاب ؛ وذاب في غضون يومين كما تبخرت خطاباته السابقة وعشرات كلماته وتوجيهاته خلال العامين الماضين ؛ فاعلم ان البلاد ليست بخير وتأكد ان لا خير ولا أمل في رجال الصف الأول من قيادات #انصارالله بشكل رئيسي ومعهم بقية صناع القرار في #اليمن من مسئولي الدولة والحكومة .. لأن التفريط والاهمال وعدم الإهتمام بخطاب كهذا لا يمكن ان يكون إلا خيانة ومؤامرة ضد الوطن ممن يعول عليهم ترجمة كلام السيد عبدالملك الحوثي الى أفعال ؛ بما أنهم المعنيين بالأمر ؛ بإعتبارهم رجالات السلطة ومن بأيديهم التنفيذ المباشر ويمتلكون أدوات بلورة ماورد في خطاب الشاب الثلاثيني من محددات مهمة وملهمة على الأرض فورا ودونما نقاش او تلكؤ او روتين عرقلة وتأخير .. لان التنفيذ لا يحتاج سوى لنية صادقة وإراداة ذاتية مخلصة وأي افتعال لتعقيدات إدارية تحول دون تحويل الكلمة الى حيز الواقع سريعا ؛ فذلك يعني وجود تواطؤ مع العدوان من أهل الشأن ؛ ولا تفسير آخر غير هذا اذا لم يكن هؤلاء القادة المعنيين عند مستوى الحدث وبحجم المسؤلية .. اذ لا عذر اليوم لأي قائد كبير او مسئول صغير من التنصل عن دوره من موقعه فيما يتعلق بما دعى له وطرحه وتحدث عنه القائد عبدالملك الحوثي ونادى اليه وشدد عليه في كلمته الأخيرة بمناسبة اسبوع الشهيد .