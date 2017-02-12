المشهد اليمني الأول| زامل رجال المواقف لعيسى الليث
كلمات الشاعرة الأنصارية
لا دعى السيد تجاوب كل طارف
من قبايلنا الأسود الحيدرية
يا سلام الله لرجال المواقف
يا حماة الدار و الأرض الأبية
يا سباع الحرب وشموخ النوايف
جرعوا الشيطان كأس المنية
لا دعى السيد تجاوب كل طارف
من قبايلنا الأسود الحيدرية
من رجال الله كمن جيد واقف
يقتحم جيزان قبل المدفعية
بقوة الرحمن مثل البرق خاطف
يضربوا العدوان ضربة مفصلية
بالبنادق قد عصفنا بالعواصف
يا حلوف الشر وأمريكا الدنية
قل لسلمان الردي واخوه نايف
كلمة الرحمن دايم معتلية
شعبنا بالله واثق و عارف
بايجيه النصر من ربي هدية
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