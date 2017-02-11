المشهد اليمني الأول| خاص

بعد كشف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الحوثي عن مفاجئات في مجال الدفاع الجوي وتفعيله قريباً، خفف طيران العدوان السعودي الأمريكي، من وتيرة تحليقه على الأراضي اليمنية خوفاً من المجهول المرعب .

واكتفى طيران العدوان بغارات محدودة على صعدة وحجة وميناء الحديدة وفي مديرية ذوباب في العمري إثر إندحاره من المخأ.

وهنا قائمة رصد لجرائم العدوان ليوم الجمعة 10 فبراير، معظمها تمت قبل خطاب السيد :

• استشهاد 4 مواطنين في منطقة ذويب بمديرية حيدان إثر غارة لطيران العدوان استهدفت سيارة تقلهم

• طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن 4 غارات من ضمنها غارتين استخدم فيها ذخائر عنقودية على مديرية شدا

• غارة لطيران العدوان على منطقة الصبة في مديرية الظاهر

• غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة المليل بمديرية كتاف

• قصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه

الحديدة:

• طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارة على الميناء

• غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مطار الحديدة

• طيران العدوان يشن غارة على مديرية الدريهمي

تعز :

• طيران العدوان الأمريكي السعودي يشن 3 غارات على مديرية الوازعية

حجة:

• طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي

• غارتان لطيران العدوان على معسكر 25 ميكا بمديرية عبس

مأرب:

• طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارتين على مديرية صرواح

نجران:

• طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن 4 غارات على موقع الطلعة

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