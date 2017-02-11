المشهد اليمني الأول| خاص

أوضحت وزارة التخطيط الإلتباس الذي حدث بالخطأ بإيقاف منظمة اليونيسيف .. وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن منظمة اليونيسيف، تعد أحد أهم الشركاء في اليمن في التنمية والاستجابة الإنسانية خاصة خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أنه تم إدراج أسم منظمة الأمومة والطفولة “اليونيسيف” عن طريق الخطأ بدلا عن أحدى المنظمات غير الحكومية الدولية والتي تم إنهاء تصريح عملها في اليمن.

وأشار إلى أن منظمة اليونيسيف تقوم بمهامها على أكمل وجه مع مراعاة التزامها تجاه الدول المانحة.

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