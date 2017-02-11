المشهد اليمني الأول| صعدة

قتل أربعة يمنيين أمس بغارة لطيران النظام السعودي في مديرية حيدان بمحافظة صعدة شمال اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر محلي في صعدة قوله: إن طيران العدوان السعودي استهدف سيارة في منطقة ذويب بمديرية حيدان ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين كانت تقلهم.

وفي ردها على العدوان السعودي دمرت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية أربع آليات لمرتزقة النظام السعودي بمديرية ذباب وأطراف منطقة المخا بمحافظة تعز.

ويواصل النظام السعودي الذي يعد الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذي تقوم عليه التنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» وغيرهما عدوانه على اليمن منذ نحو عامين ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات آلاف اليمنيين فضلاً عن دمار كبير في البنى التحتية في البلاد.

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