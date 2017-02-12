المشهد اليمني الأول| خاص

إنفجر الوضع في مطار عدن فجر اليوم الأحد، بعد إحتقان دام أكثر من 30 ساعة بسبب تعنت هادي بعدم تلبية مطالب قائد قوات مطار عدن “أبو قحطان”.

مصادر محلية من عدن أكدت قبل قليل أن طائرات الأباتشي حلقت في ساعة متأخرة من مساء السبت وفجر اليوم الأحد، في سماء عدن ومحيط مطار عدن الدولي في حين تشهد المدينة توترا وانتشارا أمنيا غير مسبوق .

وأوضحت المصادر بأن طائرات الأباتشي إستفزت قائد قوات المطار وشوهدت وهي تحلق على علو منخفض في محيط مطار عدن الدولي، مادفع بقوات المطار للرد على ذلك وأطلقت مضادات طيران من مطار عدن تحاول استهداف طائرات الأباتشي في محيط المطار، بالتزامن مع سماع دوي غارة عنيفة إستهدفت المطار .

وكانت قد رفضت رئاسة هادي مطالب قوات المطار وأرسلت قوات تحاصر المطار، وطالبت “قائد قوات المطار “أبو قحطان” بتسليم نفسه .

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات