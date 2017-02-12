المشهد اليمني الأول| خاص

قالت مصادر محلية في عدن أن طائرة أباتشي إماراتية هبطت في مطار عدن لتهريب قائد قوات عدن والذي رفضه هادي مطالبه، وقام نجل هادي بإقالته ومطالبته بتسليم المطار .

وأكدت المصادر أن قوات ماتسمى بالحزام الامني كانت في طريقها الى مطار عدن للفصل بين القوة التي تحاصر المطار والقوة التي بداخله .

وقالت المصادر ان الطيران شن غارة على القوة، اسفرت عن اعطاب طقم واصابة عدد من الجنود .



ونقلت الوكالة الروسية “سبوتنيك” قولها أن إشتباكات عنيفة دارت في محيط مطار عدن .

وكان قد أكد بيان لقوات حماية مطار عدن بأن العدوان الذي يشنه جلال نجل هادي وعزل القائد العميري “أبوقحطان” كان بسبب المطالبة برواتب الجنود .

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