لأنهم يرون الجنوبيين عبيد.. أرسلوا طائرات لقمع قائد قوات مطار عدن ولن يرسلوا براتبه الذي طلبه

المشهد اليمني الأول| عدن

لأن قوات تحالف العدوان ترى مكونات وأبناء المحافظات الجنوبية عبيد، لم يرسلوا برواتب القوات المطالبة بها، قاموا فجر اليوم الأحد بإرسال طائرات أباتشي، إختلفت الأنباء حول هدفها، فبعض مصادر قالت أن طائرة أباتشي هبطيت في المطار لتهريب قائد قوات المطار “أبو قحطان”، ومصادر أخرى قالت أنها إستهدفت المطار، وقامت قوات المطار بالرد عليها بمضادات جوية .

وكانت نجل هادي المدعو جلال في الرئاسة قد رفض مطالب قوات المطار، والتي أوقفت حركة المطار حتى تلبية مطالبها، وأرسل جلال قوات تحاصر المطار، وطالبت “قائد قوات المطار “أبو قحطان” بتسليم نفسه .

تزامن ذلك مع توجه قوات من الحزام الأمني للفصل بين المشتبكين في مطار عدن، والتي تعرضت لهجوم شنة مجهولين، وأفادت مصادر محلية أنها تعرضت لهجوم بالطيران .

أكد مصدر امني ان الاشتباكات التي اندلعت فجر يوم الاحد بالقرب من مستشفى البريهي اندلعت بين قوة من الحزام الامني واخرى لقوة من مقاومة دار سعد بقيادة امجد ابو الزبير ومحمد البوكري .

وقالت المصادر ان قوة الحزام الامني كانت في طريقها الى مطار عدن حينما اندلع بينها وبين قوة تابعة لمقاومة دار سعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة وقذائف الاربيجي .. واسفرت الاشتباكات عن احتراق طقمين ومقتل شخص واحد على الاقل في هذه الاشتباكات .ولم تعرف اسباب هذه الاشتباكات .

وبغض النظر عن التفاصيل الدائرة هناك، فإن هادي ومعه قوات العدوان سترسل وتخسر الملايين من الدولارات لقمع وتصفيه أي مزعج حتى لو كان مطالباً بحقه، لأنهم يرون أبناء المحافظات الجنوبية عبيد .



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