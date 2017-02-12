المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تناقلت حسابات لمواطنين وناشطين سعوديين في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يظهر غارة جوية لطائرة يمنية بدون طيار قصفت أهداف عسكرية في العمق السعودي في قطاع نجران .

وذكر الناشطون عن وقوع غارة جوية بشكل مفاجئ لم يعرف مصدرها ولم يسمع أي اصوات لطائرات حربية في المنطقة المستهدفة ، ويظهر الفيديو حالة الارتباك للمواطنين السعوديين بينهم عناصر للجيش السعودي في المناطق المستهدفة من الغارة الجوية للطائرة بدون طيار .

وكان خبراء عسكريون اكدوا ان اعلان السيد عبدالملك الحوثي بدء انتاج طائرة يمنية من دون طيار بالتزامن مع انتاج انظمة دفاع جوي جديدة مثل مفاجأة كبرى ليس لتحالف العدوان السعودي الاماراتي وحسب بل للدول الكبرى الداعمة لهذا التحالف في عدوانه على اليمن المستمر منذ نحو عامين خصوصا وهو جاء بمعطيات جديدة ينتظر أن تقلب المعادلة العسكرية كليا ولا سيما في جانب التفوق الجوي للعدوان.

وتوقع خبراء عسكريون أن تقلب الطائرة اليمنية من دون طيار معادلة الحرب التي يشنها تحالف العدوان السعودي الاماراتي في ظل تفوق جوي هائل بالطائرات الحربية وانظمة التجسس والمراقبة والاقمار الصناعية التي اتاحت لتحالف العدوان قاعدة معلومات واسعة ولحظية لطبيعة ارض المعركة قياسا بغياب شبه كامل لقاعدة البيانات العسكرية لقوات الجيش واللجان الشعبية.

ويشير هؤلاء إلى أن ابرز المهمات المنتظرة للطائرة اليمنية من دون طيار تكمن في مهمات المراقبة اللحظية لأرض المعركة والتصوير الدوري بما يمكن القيادة من اتخاذ القرار المناسب فضلا عن مزاياها في التشويش على منصات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والكشف عن مرابض المدفعية للعدو، فضلا عن مهمات الكشف عن الاهداف الجوية من سائر الارتفاعات وتوجيه رسائل الانذار المبكر للقوات على الارض وقيادة وتوجيه العمليات الاعتراضية .

وينتظر أن ينفذ هذا النوع من الطائرات مهمات نوعية ستعزز من منظومة الدفاع الجوي التي شرعت وحدة التصنيع الحربي بانتاجها، وخصوصا في جانب توفيرها المعلومات اللازمة لتوجيه الصواريخ ارض جو فضلا عن مهمات الاستطلاع في مسرح العمليات البحرية والبرية.

ويستخدم هذا النوع من الطائرات في عمليات حربية من طريق توجيهها عن بعد أو برمجتها مسبقا لطريق تسلكه لتنفيذ مهمات عسكرية بضرب اهداف في اراضي العدو عند تزويدها بقذائف.

ومدى عقود استخدمت هذه الطائرات في الاغراض المدنية غير أن التطور المذهل في انظمة الطيران ساهم في استخدامها باغراض عسكرية بما في ذلك مهمات المراقبة والهجوم ولا سيما في المهمات الصعبة والخطيرة التي يصعب على ا لطائرات الحربية التقليدية تنفيذها، بعدما استطاع هذا النوع من الطائرات تغيير شروط وقواعد الحرب الجوية وتقليص تكاليفها إلى حد كبير.

والطائرات من دون طيار غالبا ما تكون اصغر حجما من الطائرات العسكرية التقليدية وهي وتعتمد طرق طيران ودفع مختلفة فمنها ما يطير بأسلوب المنطاد ومنها ما هو نفاث ومنها ما يدفع عن طريق مراوح، ويمكن لهذا النوع من الطائرات تنفيذ هجمات انتحارية مميتة بتحولها إلى صاروخ موجه في حال رصده لدفات تستهدف تدميرها.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات