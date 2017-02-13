ثلاثين ساعة حدودية تكشف الهزيمة السعودية المزلزلة .. تقرير عسكري خاص

المشهد اليمني الأول| خاص

تواجه السعودية صعوبات كبيرة في الحد الهجوم اليمني على أراضيها في نجران وعسير وجيزان، حيث عمدت خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة لإتباع إستراتيجية الحد من الهجمات عن طريق جلب مرتزقة من الجنوب والسلفيين وداعش على الحدود وفتح جبهات عدة بإتجاه صعدة والجوف، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً وتكبدت خسائر هائلة في الأرواح والعتاد والخسائر المادية والتي أصبحت واضحة للعلن .

مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول، بأن الجبهات الحدودية أدمت السعودية كثيراً وأن المدفعية والصاروخية التابعة لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تطورت تطورا نوعياً وتحقق إصابات مباشرة، والأهم أنها مستمرة بالرغم من إتخاذ تدابير كبيرة كلفت السعودية أموال هائلة وخسائر كبيرة .

وأضحت المصادر أن خلال الـ ثلاثين ساعة الأخيرة تلقت السعودية هجمات عديدة في جيزان وعسير ونجران، أسفرت عن تدمير العديد من الآليات والعربات للجيش السعودي ومصرع العشرات وجرح العشرات في صفوفهم، بالإضافة لإحراق مخازن وتفجير رقابات واقتحام موقع .

حيث بينت المصادر أن وحدت الجيش واللجان لعشبية، تمكنت من إقتحام موقع شجع بنجران، موضحةً بأن العملية نجحت ولقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم فيما جرح آخرون، كما تمكنت وحدات الجيش واللجان من تفجير رقابتي الموقع، برغم محاولة الطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع إعاقة اقتحام الجيش واللجان لموقع العشة بنجران، إلا أن كل ذلك فشل .

ومن جهة أخرى تم تدمير مخزن أسلحة للجيش السعودي في الشعبة بعسير بقذائف الآر بي جي .

وفي عمليات صاروخية أوجعت الكيان السعودي، نجحت القوة الصاروخية بتدمير تجمع آليات الجيش السعودي في قرية المدرسة بجيزان، كما تم تدمير عربة برادلي سعودية بصاروخ موجه في رقابة الهجلة ومصرع طاقمها بنجران .

أما المدفعية فقد أكدت المصادر، بأن المدفعية اليمنية نجحت في تطوير أساليب أكثر فعالية، عجزت السعودية عن إيقاف خطورتها على جيزان وعسير ونجران، وأوصحت المصادر العسكرية بأن وحدات المدفعية ضجت مسامع السعودية ودكت مواقعها مخلفة خسائر هائلة في الرواح والعتاد ومن تلك العمليات مايلي:

أولاً جيزان :

– قصف تجمعاً لآليات الجيش السعودي في موقع سودانة

– قصف معسكر المعزاب السعودي

– قصف تجمع للجيش السعودي في رقابة موقع القرن العسكري

– قصف تجمعات الجيش السعودي في مسحية بن لادن والبيت الأبيض والخوبة الشمالية

– قصف تجمعات الجيش السعودي في مواقع الكرس والزقيلة والغاوية

– قصف تجمعات للجيش السعودي في موقع الشرحا

ثانياً نجران :

– قصف تجمعات للجنود السعوديين في قيادتي آل حماد وعليب

– قصف موقع مستحدث جوار مفرق الهجلة

– قصف تجمعات المرتزقة في التباب الرملية في جبل الصم وعليب

ثالثاً عسير :

– قصف تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في منفذ علب ورقابة أسعر

– قصف تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في الشبكة ومجمع الربوعة

– قصف تجمعات الجيش السعودي في موقع آل حماد وموقع النشمة في الربوعة

– قصف موقع قعمة الشيخ

وأكدت المصادر أن جميع العمليات خلال الـ ثلاثين ساعة الأخيرة تكللت بالنجاح موقعة خسائر كبيرة في عديد وعتاد ومواقع العدو السعودي، ولم تتحفظ المصادر بأن الأعداد من القتلى يقارب الـ 50 قتيل فيما الجرحى يتخطى الـ 100 جريح، أما العربات والآليات فقد جاوزت الـ 10 آليات .

وبينت المصادر العسكرية أن تلك الحصيلة متواضعة وأنها إعتيادية في جميع الأيام طالما والعدوان مستمر في الحصار وارتكاب المجازر، ولفتت المصادر أن هناك مفاجئات كبرى ستحدث على المسرح الحدودي في القريب العاجل.

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